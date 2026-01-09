En febrero, volverán los radares de velocidad y las infracciones en Río Negro

En febrero volverían los radares de control de velocidad en las rutas rionegrinas. En parte de enero se iniciarían los ajustes y las comunicaciones para su pleno funcionamiento el mes próximo, con las correspondientes infracciones.

Esos plazos manejan en la Agencia de Seguridad Vial para el regreso de los radares en Río Negro, después de la ley que los suspendió en el 2024, que impuso un reacomodamiento y la instalación de una nueva prestadora del servicio.

El titular de la Agencia, Marcelino Digregorio, manifestó que “se están calibrando los equipos que estaban en uso, incluso existirán algunos reemplazos”, y “se volverán inicialmente con esos y, por otro lado, se completan los trámites para la firma del contrato con la empresa preadjudicada en la licitación de los radares”.

Aclaró que se trabaja en la cartelería y, seguramente, se largará en la segunda parte de enero para fijar un plazo para informar a la población y después poner en marcha los controles, con las infracciones por exceso de velocidad.

Posteriormente, se prevé la segunda etapa con más radares y, para eso, se realiza un estudio pero, ahora, estamos centrados en su retorno a las rutas, ratificó Digregorio.

La ley 5.726, sancionada el 12 de julio del 2024, prohibió temporalmente los radares y anuló las multas.

El funcionario aclaró que el funcionamiento actual alcanza a los aparatos autorizados y que corresponden a los municipios de El Bolsón, Bariloche, Dina Huapi, Darwin, Cordero, y Conesa.

En cambio, la Provincia tenía radares operados -desde el 2020- por la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra) y los mismos se prohibieron en el 2024 para su reformulación.

La firma Brocart presentó un proyecto y, finalmente, se quedó con la licitación por cinco años, después de mejorar su oferta, ya que inicialmente la más barata correspondió a Cecaitra.

La primera etapa comprende el funcionamiento de los que ya estaban instalados en Regina, Lamarque, Río Colorado, Cipolletti, Campo Grande y Sierra Grande; y se prevé la inclusión en Viedma, Cervantes y Cinco Saltos.

El 12 de julio del 2024, la Legislatura sancionó la ley 5726 que prohibió los radares y otorgó un plazo para la regularización de su funcionamiento en la Provincia.

La iniciativa, impulsada por el bloque del ARI, estableció además un “procedimiento único” de autorización, a partir de la solicitud presentada en la Agencia de Seguridad provincial, y además dispuso “la nulidad de todas las infracciones labradas”, ordenando sus archivos al Juzgado de Faltas.