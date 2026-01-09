Decomisaron alimentos vencidos en 30 comercios de Cutral Co

En un amplio operativo que incluyó a comercios dedicados a la venta de alimentos, agentes municipales de Cutral Co concretaron más de 30 decomisos por mercadería que se encontraba vencida. Todo lo incautado fue incinerado en el horno pirolítico para la destrucción total. Desde la comuna se indicó que se continuará este tipo de controles para evitar que sean vendidos en estas condiciones.

En un plan que busca maximizar los controles de la mercadería y alimentos que se ponen a la venta, desde la subsecretaría de Comercio y Bromatología, se iniciaron los operativos de control. La titular del área, Tania Martinelli confirmó que fueron visitados comercios de diferentes rubros y superficies.

Se informó que luego de las inspecciones se pudo comprobar irregularidades en las mercaderías para la venta. “La cantidad de productos vencidos se ha incrementado considerablemente en los últimos meses», apuntó Martinelli. Se trata de alimentos perecederos, no perecederos, lácteos, carnes, fiambres, productos de almacén. Se incluyen también, por ejemplo, las bebidas gaseosas o jugos.

En este sentido, se explicó que hubo más de 30 decomisos en mercados barriales, verdulerías, supermercados y fiambrerías. En algunos casos, se secuestraron de 50 a 100 productos. «Estamos encontrando todo tipo de productos», agregó la funcionaria. Una vez constatado que los productos estaban vencidos o que no cumplían las condiciones exigidas se dispuso el secuestro.

El personal municipal que llevó adelante las inspecciones de rutina, retiró todo el material que no estaba apto para la venta por su vencimiento o por no estar en condiciones para la ingesta. Todala mercadería secuestrada fue destinada a la planta de residuos para su incineración en el horno pirolítico. De este modo, se garantiza la destrucción total.

Finalmente, la funcionaria explicó que si una persona encuentra un producto vencido en un comercio antes de adquirirlo, «puede puede sacarle una foto o comunicarse directamente» con la subsecretaría al número de guardia.

En cambio, si se advierte que ya compró el alimento sin fijarse con antelación, debe presentar el ticket de compra a las oficinas de Bromatología y dejar por escrito la denuncia correpondiente. Las oficinas funcionan en el edificio que está en la exestación de ferrocarril, frente a la Ruta 22. El número de guardia para hacer las denuncias o consultas el 2995532521. Esta dependencia funciona de 8 a 13.