Lorena Villaverde respaldó al nuevo delegado de PAMI en Villa Regina

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, expresó públicamente su respaldo a Ezequiel Aristán, quien fue designado como nuevo titular de la delegación de PAMI en Villa Regina, en el marco de una reestructuración de la obra social de los jubilados y pensionados en la provincia de Río Negro.

El respaldo de Lorena Villaverde al nuevo delegado de PAMI en Villa Regina

El nombramiento se inscribe dentro del proceso de cobertura de vacantes en distintas agencias del organismo nacional, que en los últimos días designó nuevos responsables en cinco localidades rionegrinas.

Aristán es militante de La Libertad Avanza y cumple un rol activo en la juventud libertaria de Río Negro. Asumirá la conducción de la oficina local bajo la órbita de la UGL XXVII, que actualmente está a cargo de Nicolás Eugenio Petrini, en el contexto de una reorganización administrativa del organismo.

La asunción fue formalizada este 8 de enero de 2026, y marca el inicio de una nueva etapa en la gestión del PAMI en la ciudad.

El mensaje de Villaverde

A través de un mensaje público, la legisladora expresó:

“Mis felicitaciones a Ezequiel Aristán, de Villa Regina, por asumir la conducción de la delegación de PAMI en la ciudad. Le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de responsabilidad y servicio”.

Nuevas designaciones en Río Negro

Las recientes designaciones tuvieron como particularidad que la mayoría de los nuevos funcionarios tienen entre 30 y 40 años. Los nombramientos confirmados son:

San Antonio Oeste: Cintia Lepori

Cintia Lepori Choele Choel: Adrián Painepura

Adrián Painepura Sierra Grande: Vanesa Vedia

Vanesa Vedia Villa Regina: Gustavo Ezequiel Aristán

Cabe recordar que semanas atrás dejó la conducción del PAMI en Río Negro el médico cipoleño Ignacio Viñals, tras 19 meses de gestión. En su lugar, el 5 de diciembre fue designado Eugenio Petrini, oriundo de General Roca.

Según se informó oficialmente, estas designaciones no implican la creación de nuevos cargos, sino que corresponden a la cobertura de vacantes generadas por jubilaciones u otros motivos administrativos. Además, trascendió que los nombres fueron propuestos por los nuevos referentes de La Libertad Avanza en la provincia.