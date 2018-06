Puerto Moreno jugará el nuevo Amateur Regional

“Nosotros vamos a participar porque uno de los temas es que justamente nunca participamos de ningún torneo federal”, afirmó el presidente del Club Puerto Moreno, Juan Boga.

La comisión directiva tomó la decisión de participar y por estos días afinan el lápiz para sacar el presupuesto que demandará competir en el Torneo Federal Regional Amateur.

Boga estimó que el torneo arrancará en septiembre. Dijo que sólo saben que los dos equipos que representarán a Bariloche competirán con clubes de la zona oeste de Chubut, puntualmente de la Liga cuya cabecera es Esquel.

Dijo que el organizador es la Federación Patagónica, que agrupa a los clubes de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

“Este año está bastante dificultoso, pero nosotros vamos a tomar el riesgo”, enfatizó Boga. “Le vamos a poner toda la garra”, afirmó.

En la conducción de Estudiantes Unidos no está dicha la última palabra. Aunque el vicepresidente a cargo de la presidencia del club, Juan Carlos Herrera, dijo que no lo seduce la idea. “Estamos analizando participar, pero no nos parece claro adónde podemos llegar”, sostuvo.

Opinó que lo más conveniente para el club “es prepararnos bien para el torneo 2020”, que tendrá a los campeones de cada liga de la región.

Herrera comentó que no hay información de cómo se organizará el Torneo Federal Regional Amateur, que sustituye al Torneo Federal C. “No sabemos nada, estamos desorientados y en la duda de si participamos”, admitió el dirigente.

Comentó que hay proyectos en carpeta que el club quiere desarrollar para seguir creciendo. “Hay obras que son necesarias para el club, no sólo competir en un federal”, sostuvo.

Advirtió que los costos de traslado, hospedaje y comidas tiene un costo importante para los clubes. Recordó que cuando viajaron días atrás a San Martín de los Andes, para jugar con Lácar el partido de vuelta por la semifinal del torneo de apertura de la Liga de Fútbol de Bariloche viajaron un día antes para que el plantel descansara “porque teníamos que ganar”.

“Llevamos a los muchachos un sábado, porque jugábamos el domingo, y el traslado, el hotel y la comida nos costó treinta mil y pico de pesos”, sostuvo Herrera.

Aseguró que tal como estaba organizado el Federal C tampoco era muy útil para los equipos de Bariloche. Consideró que tener tres equipos en competencia, más Cruz del Sur en el Federal B, generaban que “nuestra liga oficial no tuviera atracción”.

“El Federal C debilitó nuestra liga porque no se podía jugar los fines de semana con alguno de los equipos que estaban en el Federal C o B y porque esos equipos piden refuerzos a otros clubes locales y eso debilita los planteles”, señaló. “Nosotros lo hicimos para competir”, comentó Herrera. “Con esas condiciones, nuestro torneo local pasa desapercibido”, afirmó.

Recordó, con nostalgia, aquellos torneos regionales de hace muchos años donde competían los ganadores de las ligas. Dijo que el torneo que se proyecta para 2020 será con los campeones de cada liga. “De esa forma sólo tenés que armar un equipo fuerte para representar a Bariloche”, enfatizó.

“En la reunión de comisión directiva les dije que no participemos ahora y que apuntemos todos los cañones a ganar el torneo local de 2019, para estar en el federal 2020”, afirmó Herrera.