Enzo Fullone, senador de la LLA por Río Negro: “Podemos ganar la gobernación en 2027”

El senador libertario Enzo Fullone está en Roca en la previa del tratamiento en la Cámara Alta de la reforma laboral, que ya tiene media sanción de Diputados. En paralelo a las obligaciones que demanda ser integrante del Senado, busca lograr otro objetivo pero esta vez a nivel provincial: ampliar la base de La Libertad Avanza en Río Negro, tanto de afiliados como de cuadros técnicos.

El objetivo es claro, hacer la mejor elección posible en los comicios para gobernador que se llevarán a cabo posiblemente en marzo de 2027. «Yo creo que podemos ganar la gobernación», afirmó Fullone el miércoles por la tarde en Roca al hablar con Diario RÍO NEGRO. Intentó dejar en claro que su intención no es ser candidato, pero sí ampliar la base del partido y abrir la puerta a los sectores que se alejaron de LLA en medio de las fricciones con Lorena Villaverde. Sí reconoció que es un soldado de la causa y que estará donde la militancia y principalmente Karina Milei y Martín Menem, decidan que esté.

Villaverde sigue como presidenta de la LLA en la provincia pero con un perfil decididamente más bajo, la misma postura que tiene en Diputados, donde le falta cumplir dos años de mandato. Sigue en la Cámara baja tras ceder su banca a Fullone por el rechazo a su ingreso al Senado, influenciado por sus nexos Fred Machado, el empresario que estuvo dos años con prisión domiciliaria en Viedma, y que luego fue deportado a Estados Unidos, acusado narcotráfico.

A la hora de hablar de las elecciones provinciales de 2027, Fullone tiene en claro que LLA depende de ampliar su base de afiliados, que actualmente son unos 2.000, pero principalmente de incorporar cuadros técnicos, ya que los comicios del año que viene demandarán candidatos a legisladores provinciales, intendentes, concejales y toda una gama posibles de funcionarios en distintos planos. Además también necesitan, según afirma, más gente que esté dispuesta a dar la pelea mediática de las ideas de Javier Milei, como decidió él hace dos años atrás.

Objetivo en el Congreso: terminar los proyectos de la Ruta 22 y la 151

Tras ser jefe del distrito Río Negro de Vialidad Nacional hasta antes de comenzar la campaña para las elecciones de octubre, Fullone afirma que ahora como senador intentará que se terminen los proyectos de ensanchamiento de la Ruta 22 y la reparación de la 151.

«Voy a hacer todo lo posible desde el legislativo para poder seguir pujando por terminar los proyectos de la 22 y la 151, creo que son las rutas más grandes para el turismo y la producción», señaló.

Según el senador, los proyectos de concesión están muy avanzados y «solo faltan las cuestiones macroeconómicas que se terminen de acomodar».

«Cuando estemos en un riesgo país de 400 puntos o por debajo debajo de esa línea vamos a poder tomar crédito en el exterior«, precisó.

«La industria petrolera está interesada, porque ellos tienen un costo adicional en el transporte de los camiones grandísimo»,dijo sobre la necesidad de mejorar el estado de las rutas en Río Negro para el entorno de Vaca Muerta. El sistema de concesión con peajes o de iniciativa privada son las dos opciones que maneja el Gobierno nacional desde el inicio de la actual gestión presidencial.

El ahora senador afirmó que está dispuesto a sentarse hablar con el gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta de Roca María Emilia Soria para avanzar en la concreción de los proyectos. «Lo que hay que ver ahí es si ellos tienen la voluntad política de poder trabajar en conjunto en un tema que es para todos los rionegrinos», advirtió.

«Si nadie se quiere colgar solo una medalla política, que es algo que no voy hacer yo, creo que trabajando en conjunto se pueden se puede llevar adelante más rápido», remarcó.