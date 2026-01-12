Los ingresos del 2025 en Neuquén quedaron por debajo de las expectativas de Rolando Figueroa

La provincia de Neuquén concluyó el 2025 con una recaudación de ingresos corrientes que estuvo por debajo de las expectativas que había plasmado en el presupuesto el gobernador Rolando Figueroa.

Si bien la diferencia no fue abrupta, mostró lo ajustado de las finanzas provinciales en un año donde el tipo de cambio y el precio del barril de petróleo, sobre todo, no permitieron un despegue de las regalías, la principal fuente de dinero que tiene hoy la Tesorería neuquina.

El gobierno ya venía anticipando que transitaba un año “moneda a moneda” y fue también lo que plasmó en la negociación salarial con los sindicatos estatales frente a los pedidos de recomposición para este 2026.

Un análisis de los datos mensuales publicados de enero a diciembre por la subsecretaría de Ingresos Públicos revela que, en los 12 meses del 2025, el gobierno recaudó por impuestos provinciales, coparticipación nacional y regalías de gas y petróleo un total de 5,03 billones de pesos, por debajo de los 5,2 billones que había estimado en la ley de presupuesto.

El cálculo tenía previsto finalizar el 2025 con un total de ingresos corrientes de 5,8 billones, añadiendo el resto de esos recursos como transferencias, tasas, derechos, alquileres y multas, cuyo consolidado aún no está disponible.

Regalías y la incidencia del petróleo

En el desagregado por fuente de ingresos, se puede ver que las regalías hidrocarburíferas fueron, como viene ocurriendo en los últimos años, las que más aportaron a la canasta total.

El número de enero a diciembre alcanzó los 2,32 billones de pesos, el 46% de los recursos corrientes del año. El número quedó unos 100.000 millones por debajo de lo que se había proyectado cuando se elaboró el presupuesto. Hubo, además, una predominancia del petróleo, que aportó sistemáticamente más del triple que el gas en la mayoría de los meses del año pasado.

En cuanto a la recaudación propia por el pago de impuestos provinciales, Neuquén alcanzó 1,74 billones de pesos entre enero y diciembre, también levemente por debajo de lo que se había previsto.

El pago de Ingresos Brutos explicó más del 90% de esos ingresos que reflejan, en buena medida, la actividad económica que tiene la provincia, asociada también al desarrollo que genera Vaca Muerta. La mejor performance se identificó durante el segundo semestre, en particular a partir de agosto del año pasado.

La sorpresa: los recursos nacionales

Tanto regalías como recaudación propia demostraron nuevamente la autonomía fiscal de Neuquén frente al gobierno nacional, dado que los envíos federales representaron apenas un 18% del total.

Sin embargo, fueron los únicos que se ubicaron por encima de lo que se había presupuestado. Entre enero y diciembre, ingresaron por coparticipación nacional y leyes especiales 976.253 millones de pesos.

Los ingresos nacionales tuvieron su pico en diciembre, con 92.213 millones, posiblemente asociados a la mayor actividad económica y el consumo de fin de año que impacta en el IVA.