Necrológicas de hoy, lunes 12 de enero de 2026

TECHEIRA, NORA DEL CARMEN, MARTINEZ GABRIELA ,MARTINEZ OMAIRA,MARTINEZ ASTRID

Fallecieron tragicamente en Chajari- Entre Ríos. Sus familiares comunican su deceso y que sus restos trasladados a General Roca fueron velados y recibieron sepultura ayer a las 17 en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso. Afiliadas a Sind. Camioneros de Rio NegroSERVICIO: EMPRESA DINIELLO