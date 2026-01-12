Necrológicas de hoy, lunes 12 de enero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, lunes 12 de enero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
TECHEIRA, NORA DEL CARMEN, MARTINEZ GABRIELA ,MARTINEZ OMAIRA,MARTINEZ ASTRID
Fallecieron tragicamente en Chajari- Entre Ríos. Sus familiares comunican su deceso y que sus restos trasladados a General Roca fueron velados y recibieron sepultura ayer a las 17 en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso. Afiliadas a Sind. Camioneros de Rio NegroSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Comentarios