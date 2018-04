Una a una las 3354 firmas que impulsan la iniciativa por el Catedral

Todas las planillas con las 3354 firmas que impulsan la iniciativa popular para frenar la prórroga del contrato del cerro Catedral fueron digitalizadas en 180 copias que están disponibles en la web oficial del Concejo Municipal, para la revisión popular, en paralelo a la tarea encomendada a la Junta Electoral.

El Deliberante en su sitio web www.concejobariloche.gov.ar publicó a disposición de todos las firmas para poder conocer uno a uno los adherentes a la iniciativa de la oposición que busca llegar a un referéndum vinculante para opinar respecto del contrato de concesión del cerro.

En una rápida lectura de las planillas se pueden detectar dirigentes políticos, militantes, vecinos sin participación política, empleados municipales, jueces y empresarios como el caso del extitular de la Asociación Empresarial del Cerro, Alberto Del Giúdice.

La revisión formal de las firmas está en manos de la Junta Electoral que debe chequear que cada firma esté certificada y que la persona esté incluida en el padrón electoral de Bariloche de 2015. La firma de cualquier persona que no tenga domicilio en la ciudad y no esté empadronada, no tendrá validez.

A este caso se refirió hoy el intendente Gustavo Gennuso que apuntó a firmas que no serían válidas. “Hemos encontrado en una revisión rápida que hicimos antes de llevarlas a la Junta Electoral, un porcentaje importante de firmas de gente que no está en Bariloche, no certificadas, de gente que no está en el padrón”, detalló.

Agregó el intendente que esta situación “nos preocupa porque como esto se ha politizado mucho, que los que impulsan las firmas es un sector político que lo que trata de detener es el avance de Bariloche, a veces la gente con buena voluntad es llevada, sin darse cuenta, a promover cosas que por ahí le esta haciendo el caldo gordo a un sector que nunca quiso que Bariloche crezca sino lo que esta buscando es su propio beneficio”, concluyó.

También Gennuso aclaró que las firmas válidas entregadas en el Concejo Municipal impulsan el proceso de iniciativa popular y no un referéndum, cuestión que será posterior en caso que se habilite esa instancia.

