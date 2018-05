Weretilneck hace los deberes y aplica el ajuste acordado con Nación

El gobernador Alberto Weretilneck dijo hoy por la mañana que Río Negro está dispuesto a acompañar la política nacional de reducción del déficit y subrayó que la provincia hizo los deberes de acuerdo a “lo firmado en el consenso fiscal”.

También buscó alejar los reparos que generó el acercamiento con el Fondo Monetario Internacional y mostró en gestos y palabras que el vínculo con el presidente Mauricio Macri está en su mejor momento.

En declaraciones formuladas en la mañana de hoy antes del acto de presentación del Plan Calor, el gobernador brindó detalles sobre su reciente encuentro con Macri, en el que -según dijo- hablaron de la situación fiscal, de la obra pública, pero no tocaron el tema del cerro Catedral.

“Respecto de la obra pública no me planteó ningún tipo de parálisis”, aseguró Weretilneck. Dijo que en relación con Bariloche repasaron la obra de la planta depuradora, “que tiene un avance superior a lo previsto”, en tanto que sobre el proyecto del nuevo colector costanero no aportó ninguna definición.

“Hay que resolver la situación con la empresa CPC (que nunca empezó la obra) y volver a licitar, pero no hay plazos”, admitió.

Aseguró que la provincia “está reduciendo el déficit de acuerdo a lo firmado en el consenso fiscal” y que se comprometió a acompañar el esfuerzo que plantee la Nación en el próximo presupuesto.

En relación con el FMI, Weretilneck se sumó a quienes relativizan ese vínculo entablado por el gobierno nacional. “Todos los países están en el Fondo, no es un pecado capital. Tampoco es pecado pedirle dinero”, afirmó.