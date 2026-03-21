Independiente y Biguá se vuelven a ver las caras en el Ruca Che por la Liga Nacional femenina

Este domingo a la noche en el Ruca Che, Independiente de Neuquén y Biguá se vuelven a ver las caras en la Liga Nacional femenina de básquet en un duelo que ya es un clásico. El partido comenzará a las 21 y las entradas se pueden adquirir en la boletería del estadio.

Para las Rojas, será el cierre de una gran fase regular en la que tienen récord positivo con 8 triunfos y 7 derrotas. Están sextas en la Conferencia Sur.

Las Verdes todavía deben otros dos encuentros como visitantes ante Unión Florida y Berazategui que se jugarán el fin de semana que viene. Tienen un registro de 4-9 y están séptimas en la tabla.

Las Bigualas ganaron en el último enfrentamiento entre ambas el mes pasado, también en el Ruca Che. Ese cruce se dio ante una buena cantidad de público, con más de 800 personas en las gradas. Biguá se impuso por 79 a 74 en una gran noche de Agustina Jourdheuil que metió 28 puntos.

El historial en esta categoría está 2-1 a favor de las Verdes que también se quedaron con el triunfo en el debut de las dos en octubre del año pasado. Fue por 75 a 72 en un partidazo. El desquite de las Rojas fue en noviembre, por 55 a 45.

En Independiente, vuelven Josefina Cortés y Laila Raviolo que vienen de integrar el plantel de la Selección Argentina en el Pre Mundial.

«El último fue un partido muy parejo, con mucho público. Es lindo cuando la cancha se llena y se escucha a la gente. Eso ayuda y alimenta al básquet local y a la liga femenina», destacó Martina Torres, una de las figuras de las Rojas, en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Tendremos que ajustar la estrategia un poco mejor para llevarnos el partido, sabemos que va a ser difícil, tenemos que estar concentradas desde el primer minuto porque ellas juegan bien y no perdonan», agregó.

Sobre el buen rendimiento del equipo en el torneo, analizó: «Estamos muy contentas con esta temporada, tuvimos buenas victorias ante equipos difíciles. Hay muchas cosas por mejorar pero estamos bien. Esperamos terminar de la mejor manera la fase regular».