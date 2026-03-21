Con escala en Islas Canarias, Javier Milei ya regresa al país tras su visita a Hungría

El presidente Javier Milei inició su operativo de retorno desde el Aeropuerto Internacional de Budapest Ferenc Liszt con destino final a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras concluir su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora y sostener encuentros bilaterales con el Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Javier Milei inició su regreso al país tras su paso por Hungría

De acuerdo a información que recogió NA despegó de Budapest a las 20:28, hora local de Hungría, marcando el inicio de una travesía transatlántica de aproximadamente dieciocho horas de duración total.

El primer tramo de la navegación aérea, con rumbo hacia el archipiélago de las Islas Canarias, demandará un tiempo estimado de vuelo de cinco horas, tras lo cual la aeronave realizará una escala técnica obligatoria para el reabastecimiento de combustible y chequeos de mantenimiento preventivo.

Se estima que, tras arribar poco después de la medianoche de Canarias, la aeronave presidencial permanezca por un intervalo de escala de aproximadamente una hora y media, garantizando así la autonomía necesaria para el cruce del océano Atlántico.

Posteriormente, alrededor de las 2 de la madrugada española, la delegación emprenderá el tramo final del viaje, el cual se estima en alrededor de 10 horas de vuelo directo hacia el Sector Militar del Aeroparque Jorge Newbery.

De cumplirse los tiempos de navegación y las ventanas de operación aérea, el arribo del mandatario a la Capital Federal se producirá durante la mañana del domingo 22 de marzo, aproximadamente a las 9 hora local de Argentina.

En esta ocasión, el Presidente de la Nación se traslada acompañado por una comitiva sumamente reducida y estrictamente operativa, integrada por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

Claudio Benites | NA