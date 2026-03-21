Choque en Ruta 22: un camión y un auto protagonizaron un siniestro en Valle Medio

Un camión y un auto protagonizaron un accidente entre Darwin y Belisle. Foto: Gentileza.

Un siniestro vial se registró este sábado al mediodía sobre la Ruta Nacional 22, en el tramo que conecta Darwin con Coronel Belisle, en Valle Medio.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:48 y estuvo protagonizado por un camión Iveco con semirremolque, perteneciente a una empresa de transporte y cargado con frutas, y un vehículo menor tipo Renault Captur.

Fuerte choque en Ruta 22 entre Belisle y Darwin

Según relató el conductor del camión, que circulaba en sentido Coronel Belisle–Santa Fe, un rodado que iba delante suyo frenó de manera repentina, aparentemente para evitar chocar con otro vehículo que circulaba a baja velocidad.

En ese contexto, al intentar esquivarlo, el camionero terminó impactando de forma semi frontal contra el automóvil que se desplazaba en sentido contrario, desde Darwin hacia Belisle.

Si bien hasta el momento no se difundió un parte oficial sobre la gravedad de las lesiones, se informó que el conductor del vehículo y uno de los menores que viajaban en él fueron trasladados al Hospital de Choele Choel para la realización de estudios de mayor complejidad.

Hasta ahora, no trascendió el origen de la familia involucrada en el siniestro.

En el marco de las actuaciones preliminares, la Fiscalía de turno de Choele Choel dispuso la intervención del gabinete de criminalística, la imputación del conductor del camión y la toma de testimonios a testigos.

En el lugar trabajó personal policial de Coronel Belisle junto al Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel. Durante varias horas, el tránsito se mantuvo habilitado de manera parcial, con circulación asistida por una sola mano.