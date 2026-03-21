Irán desafió a Estados Unidos con un ataque a casi 4 mil kilómetros: lanzaron misíles contra la base Diego García

Irán lanzó dos misiles balísticos contra la base de Diego García, una posición estratégica en el océano Índico operada por Estados Unidos, y abrió un nuevo frente de tensión por el alcance de su capacidad militar. Según la información difundida este sábado, los proyectiles no habrían impactado en el objetivo.

La ofensiva tuvo como blanco la isla que está bajo soberanía del Reino Unido, pero es utilizada por fuerzas norteamericanas. De acuerdo con el Wall Street Journal, fuentes británicas confirmaron que el ataque no alcanzó la infraestructura de la base.

Misiles de Irán contra Diego García: alarma por el alcance militar de Teherán

El ataque se conoció en una semana de alta tensión internacional, con seguimiento de organismos de inteligencia sobre la capacidad técnica demostrada por Irán. El dato que concentra la atención es la distancia: la base está ubicada a unos 4.000 kilómetros del territorio iraní.

Mientras persisten diferencias de criterio entre la Casa Blanca y el mando israelí sobre la evolución del conflicto, la seguridad en instalaciones militares de ultramar fue reforzada.

Qué se sabe del ataque iraní a la base Diego García

La base de Diego García es considerada un punto central para operaciones militares en la región. Allí operan submarinos nucleares, bombarderos y destructores, por lo que el episodio encendió alertas sobre la capacidad de Teherán para proyectar fuego a miles de kilómetros de su territorio.

“El ataque fallido de Irán contra Diego García ocurrió antes de que el Reino Unido anunciase que permitiría que Washington usase esa base”, indicó una fuente del gobierno británico.

El Pentágono mantuvo silencio sobre el episodio y evitó una declaración oficial. Funcionarios de Estados Unidos, según la información disponible, señalaron que ninguno de los dos misiles balísticos impactó en las instalaciones.

La Agencia Noticias Argentinas informó que el archipiélago de Chagos, donde se encuentra la base, está alcanzado por un acuerdo de arrendamiento de 99 años entre Londres y Washington. En ese marco, Diego García figura entre los puntos habilitados para “operaciones defensivas específicas contra Irán”.