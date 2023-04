Con un show de Stephen Curry, Golden State eliminó a Sacramento y será rival de los Lakers

En una nueva actuación para la historia de Stephen Curry, Golden State Warriors eliminó a Sacramento Kings en el séptimo juego y avanzó a las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA.

Los dirigidos por Steve Kerr se impusieron por 120 a 100 como visitantes y en la próxima fase se cruzarán con Los Ángeles Lakers. Con Curry de un lado y LeBron James del otro, será un duelo entre dos de las grandes estrellas de la liga en los últimos años.

En un partido muy parejo, Sacramento se fue dos puntos arriba al descanso (58-56). Los Warriors salieron con todo al tercer cuarto, ganaron el parcial por 12 de diferencia y encaminaron el triunfo.

Curry metió 50 puntos y se convirtió en el primer jugador en alcanzar esa cifra en un séptimo juego de playoffs. Anotó 7 triples y completó con 8 rebotes y 6 asistencias en una noche sensacional.

