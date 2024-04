Ley Bases de Javier Milei: cómo votaron los diputados de Neuquén y Río Negro

La Cámara de Diputados tratará nuevamente el proyecto de «Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» impulsada por el Gobierno nacional de Javier Milei y conocido como Ley Bases. La iniciativa ya había logrado la aprobación en general en febrero, pero volvió a comisiones. Tras algunas concesiones, volverá a ser votada en el recinto. A partir de las intervenciones y expresiones públicas así votaron los legisladores de Neuquén y Río Negro.

El voto de los diputados de Neuquén

En Neuquén, Nadia Márquez -diputada por la Libertad Avanza– siguió la línea oficialista. En cambio, hubo rechazo a la iniciativa de parte de Pablo Todero y Tanya Bertoldi de Unión por la Patria. Los dos diputados que desde el minuto cero estuvieron dispuestos a negociar fueron el radical Pablo Cervi y el emepenista Osvaldo Llancafilo.

En cuanto al primero, fue firmante del dictamen del oficialismo pero con disidencias -en el primer intento-, por lo que sugería plantear sus objeciones cuando se tratara artículo por artículo del proyecto de ley.

Durante su discurso de febrero, Nadia Márquez tuvo palabras para la oposición. «Quiero agradecer, una palabra que poco se usó en este Congreso, a los espacios opositores que acompañaron en todos las instancias de este proyecto, porque el diálogo es una virtud» dijo y dijo tener en claro que «no están apoyando a nosotros (oficialismo) sino a las ideas de la libertad, a un alto precio con sus votantes».

Pablo Todero, en tanto, criticó duramente las bases del proyecto y aseguró que la ley «es un tren fantasma, que perjudica a todos los neuquinos, que tiene el fin de seguir haciendo crecer los precios de los alimentos, medicamentos y mientras eso ocurre los salarios de los jubilados y trabajadores van a quedar clavados».

«¿Van a firmar calladitos y a libro cerrado para que pagues Ganancias de nuevo, mientras eximen a los que fugan capitales y compran dólares en negro?», profundizó y completó: «En modo express y entre gallos y medianoches van a firmar el dictamen del paquete fiscal y la Ley Ómnibus de Javier Milei sin saber lo que dice. Esos mismos que ayer, por las universidades, no hablaron, no votaron, no dieron quorum. Sólo que esta vez, cuando les cambien el texto sin avisar, no se van a enterar porque no conocían el original«.

Tanya Bertoldi catalogó al proyecto de ley como «una soga al cuello que evidencia que la única libertad que les interesa es la libertad de mercado. Desde Unión por la Patria tenemos claro quienes son los argentinos. Son los 47 millones, ni una más ni uno menos. No son un puñadito de mega empresarios dueños de las corporaciones que controlan la economía», aseguró durante el debate.

«Nuevamente expusimos la inconstitucionalidad de esta Ley», publicó la legisladora el jueves pasado. «No dieron quórum para defender la educación pública y hoy firman un dictamen express de una ley que avasalla los derechos de los y las argentinas», sostuvo

El radical Pablo Cervi blanqueó su acompañamiento en el recinto y aclaró que cree «profundamente en la necesidad de un cambio rotundo de rumbo que necesita nuestro país. Y entiendo que se necesitan dar las herramientas necesarias para hacer esta transformación. Eso creo que no significa dar un cheque en blanco». «Necesitamos dar las condiciones sí, pero tenemos un Congreso que está funcionando y estamos demostrando que está a disposición para dar las discusiones que hagan falta», indicó.

«Genera ruido sobre todo en los sectores de mayores ingresos de Neuquén. Es una de las provincias en la que más cantidad de habitantes pasarían a pagar nuevamente impuestos a las ganancias», comunicó Cervi en radio AM550.

Osvaldo Llancafilo utilizó sus minutos en febrero para asegurar que forma parte de la «oposición constructiva», con el objetivo de «dar las herramientas al Ejecutivo nacional para la emergencia económica que tenemos en el país y que nadie puede negar que no es de ahora«.

«Ahora se trata de estudiar los temas y legislar de verdad, producto del trabajo y la perseverancia hemos logrado mantener en el artículo 5 del dictamen final del proyecto Ley Bases la denominada Zona Fría y su correspondiente fondo. El trabajo conjunto con el gobernador Figueroa y su equipo, el diputado provincial del MPN Juan Sepúlveda han dado sus frutos. Nobleza obliga reconocer los aportes del Pro, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, y la UCR que junto al MPN logramos que se entendiera la importancia de este beneficio», dijo.

Llancafilo se sumó al bloque Innovación Federal, luego de una negociación que mantuvo el gobernador Rolando Figueroa.

Levantar en alto las banderas del MPN, la defensa de Neuquén. Trabajando en sintonía con el Gobernador @Rolo_Figueroa y los aportes del compañero Jorge Sapag. Se trata de fortalecer la gobernabilidad e incorporar los intereses de la provincia

Expectativa sobre esta nueva Ley Bases Río Negro: cuatro diputados acompañaron en general, en febrero

Los cinco diputados de Río Negro tuvieron posturas dispares, según un relevamiento que hizo Diario RÍO NEGRO con los dirigentes que representan a la provincia en la Cámara Baja del Congreso de la Nación.

Lorena Villaverde, la única dirigente de La Libertad Avanza de la provincia acompañó en pleno la Ley Ómnibus y celebró el dictamen que logró el oficialismo.

Durante su interlocución en el recinto remarcó que “oponerse a los cambios propuestas de la ley ómnibus es encender la mecha de una bomba económica y social que ustedes mismos dejaron plantada en esta realidad argentina».

El PRO apoya en general y plantea debatir algunos artículos

Aníbal Tortoriello había adelantado que el espíritu del bloque fue siempre apoyar la Ley Bases que se debatirá en la Cámara Baja, pero que el PRO firmó en disidencia el dictamen para debatir algunos puntos que tratarán directamente en el recinto.

«Estamos convencidos de que la Ley Bases y la Reforma Fiscal le va a dar al Gobierno Nacional las herramientas que necesita para sacar al país adelante», compartió un comunicado del PRO, al cual adhirió el legislador cipoleño.

Sergio Capozzi, también del bloque PRO, apoyó la Ley Ómnibus promovida por el Gobierno Nacional al momento de la votación en general, pero manifestó su disidencia con algunos artículos, relacionados con el capítulo previsional y con las economías regionales.

En una postura acordada con su bloque, según dijo a Diario RÍO NEGRO en febrero, Capozzi no estaba dispuesto a convalidar la última versión de los cambios previsionales redactados por el gobierno, que aceptaría mantener un régimen de ajuste de las jubilaciones atado a la inflación recién a partir de abril y aplicar hasta entonces la fórmula de actualización heredada del gobierno anterior.

JSRN también acompañó en general

Agustín Domingo, diputado de Juntos Somos Río Negro, también se había sumado en la misma línea que sus pares del PRO con un acompañamiento en general y disidencias en algunos artículos, en posición compartida con el interbloque Innovación Federal, que comparte con diputados salteños, neuquinos y misioneros.

Domingo dijo a RÍO NEGRO que «el diálogo es el camino para sumar aportes que beneficien a nuestra gente, sin demagogia, lo que no se escribe no tiene validez, aquí logramos que quede en la letra fina del dictamen».

Soria: «Quieren llevar al recinto una Ley Ómnibus y quieren un país para pocos», aseguró

Tras el reinicio de la sesión por la Ley Bases en el Congreso, el diputado Martín Soria, de Unión por la Patria mostró su marcado rechazo ante el proyecto que será clave para el gobierno. «Milei y sus socios insisten en llevar al recinto la ley ómnibus: quieren un país para pocos, garantizar los negocios para sus empresarios amigos y seguir ajustando al pueblo», dijo.

Soria, el único diputado rionegrino de Unión por la Patria, había expresado su rechazo a la Ley Bases en el plenario de comisiones de febrero. En aquella ocasión, llamó a la norma “mamotreto, sin consenso, sin debates” y cuestionó que se intentó aprobar “a libro cerrado y de manera express”. Dijo que prueba de eso es que “entre gallos y medianoche tratando de aprobar un dictamen que no aparece a horas de un paro general”.

El diputado Martín Soria fue uno de los integrantes del bloque de Unión por la Patria que rechazó el proyecto de Ley Ómnibus y defendió el dictamen propio de la oposición. Foto Télam.

“Aprobar esta ley es un cheque en blanco al iluminado de Davos, vía libre para el desguace del Estado”, dijo Soria y, en aquel momento, señaló que “sigue siendo un mamotreto, es un Caballo de Troya con el que pretenden ocultar la verdadera intención que es rifar la patria con todos los argentinos y las argentinas adentro”.