El récord que nadie quiere: Detroit llegó a las 27 derrotas consecutivas en la NBA

Los Pistons hicieron historia indeseable en la NBA. Detroit se convirtió en el primer equipo de la liga que ha perdido 27 partidos consecutivos durante una misma campaña. Cayó 118-112 ante los Nets de Brooklyn y estableció una nueva marca.

“Hay que ser realistas al analizar dónde estamos”, reconoció el entrenador Monty Williams. “Nadie desea quedar marcado por algo así. A fin de cuentas éste es mi trabajo, y a los entrenadores se nos evalúa por los resultados”, agregó.

Los Nets derrotaron el sábado a los Pistons en Brooklyn, para propinarles su 26° revés consecutivo, con lo que igualaron la marca establecida por los Cavaliers de Cleveland en 2010-11 y por los 76ers de Filadelfia en 2013-14. Ahora, Detroit no comparte ya la marca bochornosa.

Y todavía podría quebrar el récord absoluto de derrotas en fila: 28, impuesto por los 76ers entre la temporada 2014-15 y la 2015-16. Parece probable que Detroit iguale al menos esa marca. El jueves visita a los Celtics de Boston, líderes de la NBA.

Hizo 41 puntos, pero no alcanzó

“Mucha de esta responsabilidad se me confía en la cancha y en el vestuario”, dijo Cade Cunningham (2, foto), quien anotó 41 puntos, pero no pudo evitar la caída. “Cada día trato de liderar al equipo y no he sido suficientemente exitoso en ello. Tenemos una marca de 2-28. Es apenas lo correcto que yo hable de esto y dé la cara”.

Un triple de Dorian Finney-Smith coronó un ataque de 13 puntos sin respuesta que colocó a los Nets arriba por 105-97 con 4:53 minutos por jugar. Cunningham falló un par de tiros libres pero respondió con un triple y una jugada de tres puntos, que acercaron a Detroit a 109-106 con 1:54 minutos faltantes.

Tras el triple de Johnson, un par de bandejas de Cunningham pusieron el encuentro 112-110. Finney-Smith atinó un triple que estiró la ventaja a 115-110 con 38 segundos restantes. Alec Burks erró un triple y los Nets aseguraron la victoria desde la línea de castigo, mientras el público coreaba: “¡Vendan el equipo!”.