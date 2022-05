Golden State ganó un partidazo en Memphis y Milwaukee sacó chapa en Boston

Las semifinales de Conferencia de la NBA empezaron con todo a partir de dos triunfos de visitante. Primero fue una sólida victoria de Milwaukee en Boston y luego una apasionante definición en Memphis en favor de Golden State.

El último campeón empezó derecho contra los Celtics con un 101 a 89 sin grandes sobresaltos. El argentino Luca Vildoza jugó el último minuto y 12 segundos en los Bucks, sin otros números en la planilla, con el resultado ya definido.

Giannis Antetokounmpo hizo gala de su estrellato y registró un impactante triple-doble con 24 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias. Su compañero Jrue Holiday fue el otro pilar de la victoria con sus 25 tantos que lo convirtieron en el goleador del partido.

El segundo juego será el martes a partir de las 20 horas, nuevamente en Boston. Milwaukee, campeón defensor, viene de dejar afuera a Chicago Bulls por 4-1.

En el otro duelo de la jornada dominical, Golden State le ganó un partidazo a Memphis como visitante. Fue 117 a 116 en un último cuarto emocionante.

El local empezó mejor, empujado por su figura Ja Morant, máximo anotador con 34 puntos. Jaren Jakcson Jr. también se destacó con 33. Los Grizzlies sacaron 8 de ventaja en el primer parcial.

La remontada de los Warriors se dio en el tercero, que les permitió entrar al último un punto arriba. Rápidamente sacaron 10 de diferencia pero Memphis reaccionó y lo igualó a poco del cierre.

Después de muchos fallos, Klay Thompson metió un triple decisivo para pasar al frente por uno y en la jugada final, Morant erró la bandeja. El martes a las 22:30 es el segundo cruce en Memphis.

