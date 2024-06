LeBron James y un nuevo récord en la NBA: jugará junto a su hijo Bronny en los Lakers

LeBron James marcará un nuevo hito en la NBA en la próxima temporada luego de que Los Ángeles Lakers anuncie el fichaje de Bronny James, hijo mayor del multicampeón.

La mítica franquicia confirmó que usará el pick número 55 del draft de 2024 en el jugador de 19 años, que mide 1,87m. Será la primera vez que padre e hijo compartan cancha en la liga de básquet más importante del mundo.

En la temporada pasada, Bronny James fue el escolta suplente en los Trojans de la Universidad del Sur de California, equipo de irregular rendimiento. En los 25 partidos disputados, el hijo de LeBron promedió 4,8 puntos, 2,8 rebotes, 2,1 asistencias y 0,8 robos por partido.

Bronny James is selected 55th overall by the @Lakers in the 2024 #NBADraft presented by State Farm!



