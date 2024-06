La inesperada reacción de un jugador de Francia al ver una foto de Lautaro Martínez con Messi: «Nunca me…»

Luego de la final en Qatar 2022, argentinos y franceses tuvieron distintos cruces en redes sociales y también en la cancha. Cargadas, insultos y chicanas demuestran que el vínculo entre ambos países no es el ideal, pero en las últimas horas, un delantero de la Selección de Francia sorprendió con una inesperada reacción al ver la publicación de Lautaro Martínez tras el triunfo en la Copa América.

Mediante su cuenta de Instagram, Marcus Thumam, realizó un llamativo comentario en una postal del Toro durante su festejo junto a Lionel Messi tras el gol agónico ante Chile en la Copa América.

El ex Racing lo conoce muy bien al galo: es su compañero de ataque en el Inter de Milan campeón de la Serie A. «Vos nunca me has abrazado tanto», escribió el atacante de Francia y dejó tres caritas tristes.

El comentario de Marcus Thuram en Instagram.

El goleador francés tiene una gran relación con Lautaro, y le tira centros, al igual que en la cancha, cada vez que tiene la oportunidad. «Lautaro es de los mejores, si no el mejor, delantero del mundo. Nos conocemos bien y trabajamos juntos para hacer mejor al equipo», había dicho en febrero de este año sobre el Toro.

El gol agónico de Lautaro Martínez y el abrazo con Messi

A falta de un par de minutos para el cierre del encuentro, Lionel Messi tiró un córner que fue cabeceado por Lisandro Martínez en el primer palo. Giovani Lo Celso que estaba en la línea, buscó empujarla para asegurar el gol pero rebotó en las manos de Claudio Bravo.

Sin embargo, el arquero dejó un rebote que dio en un jugador chileno y le terminó quedando a Lautaro Martínez, que no perdonó. El Toro no dudó y le rompió el arco para abrir el marcador que tanto buscaba la Albiceleste, en lo que sería el único gol que habría en la noche del Met Life Stadium.

Luego del grito desaforado, el VAR mantuvo en vilo a todo el estadio tras analizar la posición de Lo Celso, pero finalmente se le indicó a Andrés Matonte dar por válido el tanto que permitió la agónica victoria argentina por sobre el combinado trasandino en Nueva Jersey.