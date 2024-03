Liga Federal de Básquet: Pacífico no afloja, Español se prende y Pérfora es clásico

Pacífico no tuvo una noche tranquila en el Viejo Ramírez, pero reaccionó en el tercer cuarto, venció a Del Progreso por 79-70 y sigue con un récord inmaculado (5-0) en la división Sur de la Liga Federal de Básquet. El único escolta es Centro Español, que metió un triunfazo ante Independiente en La Caldera (94-90), mientas que Pérfora logró su primera victoria en el certamen y fue con bonus track: superó a Petrolero Argentino, en el clásico de Plaza Huincul, por 65-58.

El quinto capítulo sirvió para que todos conozcan el triunfo en el certamen, porque Biguá le había ganado a Deportivo Roca en el adelanto. Así, la tabla del Sur se apretó aún más y se viene la mejor parte en la fase regular.

Maneja David, defiende Pedro. Expriencia vs. Juventudo con Oviedo y Martelli. (Matías Subat)

Partido cambiante y un nombre clave: Alex Soria

Pacífico y Del Progreso le dieron forma a un partido cambiante y con incógnitas hasta el final en el centro de la capital neuquina. Ocho jugadores anotaron en doble dígito, pero el que sobresalió fue Alex Soria. El interno del Decano la rompió y apareció en los momentos más determinantes. Cerró la noche con 22 puntos y 17 rebotes (10 ofensivos), para alcanzar una valoración de 39.

Seba Godoy volvió y, como siempre, fue determinante. (Matías Subat)

La visita fue superior en el comienzo del juego e incluso llegó a sacar una ventaja de 11 (24-35). Sin embargo, el local lo revirtió con Soria y compañía, para elevar su registro a 5-0. Los parciales: 20-20, 40-43 y 65-56. Una de las claves del duelo estuvo en los rebotes, rubro dominado con claridad por el decano: 48-36.

El Deca la pasaba mal y 5 puntos al hilo de Tomás Flehr lo pusieron en partido. (Matías Subat)

Sebastián Godoy (17 puntos y 9 rebotes), Lucas Villanueva (11 y 7) se subieron al podio decano, mientras que en Del Progreso no alcanzó con la gran producción de Gustavo Maranguello (21 y 13). Ignacio Eder (16) y Agustín Farail (13) también sobresalieron en la visita.

Maranguello, otra vez, tuvo números de MVP. No alcanzó. (Matías Subat)

Español, encendido en La Caldera

Centro Español es un ciclotímico y muy peligroso. Te hace 35 puntos en un cuarto, baja a 13 en otro y casi siempre llega con vida al final. Todo eso lo mostró en La Caldera y se llevó un gran triunfo sobre Independiente, por 94-90. Los parciales: 23-35, 51-58 y 71-71.

Maxi Dal Dosso, el goleador de la noche. (Matías Subat)

Maximiliano Dal Dosso, con 22 puntos, fue el máximo anotador de la noche, bien secundado por Agustín Cortes (19) y Franco Leal (13); mientras que en el Rojo no alcanzó con las buenas producciones de Adrián Juárez (20), Carlos Paredes (19), Manuel Navarro (14) y Emmanuel Paredes (13).

Viejos, los trapos. Paredes vs. Charly Sepúlveda. (Matías Subat)

El duelo, a puro vértigo, atravesó por diferentes situaciones, aunque el Torito dominó casi siempre en el marcador. Independiente tuvo un veranito en el arranque del último parcial (76-71), pero después la visita tomó el control del juego. Un triple de Cortes puso la historia 84-77 y a partir de ahí el equipo de Pato Denegri aseguró la victoria. La clave estuvo en los tiros de dos puntos: Español cerró con un fantástico 21-25 (84%), contra 22-42 (52%) en el local.

Juárez sobresalió en el Rojo, que no pudo con el Torito. (Matías Subat)

Verde que te quiero Verde

Los clásicos hay que ganarlos y eso hizo Pérfora. En un Malvinas Argentinas a pleno, el Verde extendió su dominio en la ciudad y mostró su mejor versión en el cierre. En un arranque a puro nervio, Pérfora ganó el primer parcial 10-6, Petro lo dio vuelta en el segundo (30-25), el local se puso a tiro en el tercero (44-43) y lo liquidó en el último para ganar 65-58.

Jonathan Monzón (16 y 8 rebotes), Paulo Eckert (14) y Nacho Claris (12) lideraron la ofensiva en el equipo de Fernando Claris, mientras que Santiago Pascual (18) y Gabriel Spinaci (14) sobresalieron en la visita. En medio de estadísticas muy parejas, los 10 puntos porcentuales en tiros de campo (42-32) hicieron la diferencia: Pérfora anotó 25 de 49 y Petrolero, 21 de 65.

Festejo a pleno en el Malvinas Argentinas. (299Deportes-Cutral Co al instante)

La próxima y las posiciones

Fecha 6 (horarios a confirmar)

Domingo 17 de marzo

Deportivo Roca vs. Pacífico, a las 21, Gimena Padín (Roca)

Centro Español vs. Petrolero, a las 21, El Templo (Plottier)

Del Progreso vs. Independiente, a las 22, Gigante de la calle Maipú (Roca)

Biguá vs. Pérfora, a las 22, El Nido (Neuquén)

Posiciones: Pacífico, 10 puntos (5-0), Centro Español, 9 (4-1), Del Progreso, 8 (3-2), Deportivo Roca, Independiente y Petrolero, 7 (2-3), Pérfora y Biguá, 6 (1-4)