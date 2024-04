La respuesta a Cristina Kirchner, Ley Bases y universidades: las principales frases de la entrevista a Milei

Javier Milei defendió este domingo sus cinco primeros meses de su gestión, habló de las primeras consecuencias de su programa económico y opinó sobre el conflicto con las universidades. Además, cuestionó con dureza a la exvicepresidenta Cristina Kirchner, quien tuvo duras críticas al oficialismo durante un acto en Quilmes. Acá hacemos un repaso, punto por punto, sobre la entrevista del mandatario a radio Rivadavia.

Milei dijo que la «economía» está al alza

“La economía está mejorando, pensemos que la inflación mayorista cuando nosotros asumimos estaba en el 54%, que es equivalente al 17.000 por ciento anual, ese 54 hoy está en 5, es decir casi una onceava aparte. La inflación minorista desde niveles del 25 está en torno al 10, se espera a que de cara al futuro la inflación ya entre al terreno de un dígito, que la core esté cerca del 5%, decir un poquito más. Pero digo o sea, ya acercándose al 5%”.

Milei sobre los salarios: «Empezaron a ganarle a la inflación»

“Los indicadores adelantados de actividad están mostrando que, por ejemplo, el índice líder de la Di Tella dio para arriba, o sea, entonces uno empieza a ver indicadores que están mejorando y no sólo eso, sino que además otro tema que es muy importante, los salarios ya empezaron a ganarle la inflación, esto quiere decir que se están recomponiendo los salarios reales, también digamos se está llevando a cabo la recomposición de las jubilaciones. Estas mejoras son tan notables que ha vuelto el crédito hipotecario en la Argentina”.

Milei defendió su superavit, tras la críticas de Cristina

“En los últimos 13 años el PBI per cápita ha caído un 15%, eso es una catástrofe. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo achicando el déficit fiscal en 15 puntos del PBI, donde 5 estaban en el Tesoro y 10 en el Banco Central, eso significa que ese ahorro, en lugar de usar ser usado por el parásito estatal. El Estado parasitario digamos que hay en Argentina que estamos a brazo partido tratando de desarmarlo. Implica que ese ahorro ahora va a ir hacia el sector privado y eso se va a transformar ya sea o en consumo o se va a transformar en inversión. Entonces eso promueve el crecimiento.”

Universidades: Milei reafirmó el pedido de auditorias

“No vamos a cerrar la universidad, no vamos a desfinanciar la universidad, se llama falacia del hombre de paja. Nuestros opositores inventaron una mentira, es decir, inventaron una mentira y nos atacan a partir de esa mentira y a partir de eso hicieron una construcción política, entonces sobre una causa noble, que es defender a las universidades. Tampoco las vamos a arancelar. Lo único que hemos pedido, es que dado que los pagadores de impuestos están financiando las universidades públicas, y exigimos es que haya auditorías. Hace 10 años que no hay auditorías. ¿Quién es el que no quiere ser auditado en el gasto? El ladrón, el chorro, ese no quiere ser auditado.”

Marcha universitaria: Milei aseguró que fue «política»

“Fueron a la marcha a pesar de que se habían girado los fondos. El propio Yacobitti dijo que sí, que se habían girado los fondos pero iban por las dudas. Estaban las Madres de Plaza de Mayo, estaban los piqueteros, estaba D´Elía, estaba el Frente Renovador y estaba Massa. Estaba La Cámpora, estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, estaba la CGT, estaba Moyano, estaba el radicalismo progre… ¡Hey! Digo, ¿dónde estaban? Digamos, o sea, la gran mayoría… Se tuvo que juntar todo el arco opositor. Es políticamente una gran derrota de la oposición, es un gran triunfo del oficialismo. Es decir, tuvieron que armar una bolsa de gatos, un montón de impresentables para oponerse al cambio y a la ciudad de la Libertad. Fantástico.”

“Si hoy fuéramos a una elección, sacaríamos el 53% de los votos, entonces la oposición necesitaba buscar alguna bandera noble para tirar un torpedo político y sabe que le salió mal, porque con el correr de las horas la gente fue entendiendo de qué se trataba.”

Pacto de Mayo y Ley Bases

“Es una realidad, los que acompañen van a ser invitados, lo que no quieran acompañar, si no quieren cambiar ¿qué quiere que le haga? De vuelta, el tango se baila de a dos. Usted quiere acompañar el cambio, está invitado, usted no quiere acompañar el cambio ¿para qué lo voy a invitar si usted no quiere ir? Tengo sospechas, pero bueno dejemos que actúen. ¿De qué sirve saber cuáles son mis especulaciones si total lo que importa es lo que terminen haciendo?”

“Nosotros estamos teniendo logros económicos y de seguridad enormes, nos reconocen lo que estamos haciendo a nivel mundial y no es que lo hicimos sin la política. No es que la política no sólo no acompañó, la política estuvo todo el tiempo tratando de meter palos en la rueda y a pesar de la política lo estamos logrando y nosotros no vamos a cambiar el rumbo, nosotros tenemos definido el Norte”.

Milei duro contra Cristina Kirchner, tras el acto en Quilmes

“Tengo cinco hojas de notas. A ver, me sorprende la precariedad intelectual del discurso. Es decir, ella en general tenía discursos mucho mejor estructurados. Y éste, digamos, es verdaderamente de una pésima calidad, lleno de contradicciones muy elementales, lleno de mentiras.”

“En este discurso ella no presentó nada, lo único que hizo fue criticar, y la verdad es que las críticas verdaderamente fueron muy pobres, una fue decir que no teníamos déficit, como es que no teníamos superávit, con lo cual ahí verdaderamente miente, de hecho el propio Fondo Monetario Internacional está auditando nuestras cuentas cuando ellos dejaron un programa caído, además habló de que no era sustentable, la realidad es que quizá no sea sustentable para los kirchneristas que vivían del tongo de la obra pública, o de estar haciéndole transferencias a provincias opacas fiscalmente, o que mienta descaradamente sobre el tema de las universidades cuando el tema había quedado claro.”

“Tampoco sabe de economía, esa es la realidad, o cuando habló de la desocupación. Dice que ella, el kirchnerismo, recibió con 25% de desempleo. La realidad es que cuando usted limpia por planes sociales, por empleados públicos, por todas las marañas que ellos hicieron, claramente, habría que ver cuánto digamos”.

“También fue muy divertido lo que dijo de la educación y que en realidad si ellos no adoctrinaran, yo no sería presidente. No, es que en realidad los jóvenes son tan maravillosos, son tan rebeldes que la tecnología permitió escaparse de las aberraciones en materia de adoctrinamiento por parte del kirchnerismo.”