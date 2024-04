Liga Federal de básquet: una noche tranquila para los líderes Español y Pacífico

Pacífico y Centro Español pasaron sin problemas sus partidos de la décima fecha y siguen firmes en lo más alto de la división Sur de la Liga Federal de básquet. El Decano despachó a Pérfora por 89-70, mientras que el Torito hizo lo propio con Biguá, por 85-61. Los dos marchan con registro 9-1 y van derechito a la clasificación.

El otro gran ganador de la jornada fue Deportivo Roca, que venció a Independiente por 69-59; y en un capítulo con supremacía de locales, Petrolero se anotó una importante victoria sobre del Progreso, por 82-67.

El Torito está embalado

Superior en todos los rubros y siempre cómodo en el resultado, el Torito aprovechó en envión de haber bajado a Pacífico en la jornada anterior y brilló ante su público. Los parciales: 20-14, 34-23 y 59-43. Con 10 rebotes más (40-30) y asistencias (20-12) y un buen 43% en triples (14-33), el equipo de Patricio Denegri dio otro paso firme.

Agustín Cortes (14), David Oviedo (12) y Dante Dal Dosso (10) fueron los máximos anotadores del conjunto Gallego, mientras que Maxi Dal Dosso sobresalió en los rebotes, con 13. En la visita no alcanzaron los 17 puntos de Marko Pamich ni los 14 de Facundo Ramadori.

Triples decanos

Pacífico anotó 16 triples (sobre 34 lanzamientos), Pérfora hizo 3 (23) y ahí estuvo una de las claves de la cómoda victoria sobre el Verde de Fernando Claris, en el Viejo Ramírez de la capital neuquina. Con 10 bombas en el primer tiempo, el Decano de Maxi Rubio acomodó rápido el partido y finalmente lo ganó con parciales de 25-16, 49-38 y 66-41.

Con Sebastián Godoy Vega (17) y Lucas Villanueva (16, 5-7 en triples) sólidos para anotar y un gran aporte de Giuliano Sasso, con 12 (3 triples), el local se recuperó rápido de la caída ante Español y dejó en claro que es candidato. Leo Catelotti (19 y 9 rebotes) y Nacho Claris (18) fueron los mejores en el Verde.

Villanueva, siempre vital en Pacífico. (Matías Subat)

Depo al podio

El más reñido de los partidos se dio en el Gimena Padín, donde Roca logró una victoria determinante, que le permitió subir al podio del Sur, en compañía de su vecino Del Progreso. El Rojo de Neuquén dio pelea, pero el Naranja apareció en momentos claves. Los cuartos: 20-14, 34-30 y 48-50. El 21-9 del cierre resultó vital para los dirigidos por Sebastián García.

Joaquín Cabré (16), Adolfo García Barros (12) y Lautaro Casemayor (11) alcanzaron los dos dígitos en el Naranja, que también tuvo un partido muy regular de Emiliano Bell (8 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias). Manuel Navarro y Enzo Nieva, con 16 casa uno, lideraron al Rojo, que no reacciona y quedó en el lote del fondo.

Bell aportó en todos los rubros para la victoria Naranja. (Club Deportivo Roca)

Petro se recuperó y apretó la zona baja

Petrolero dominó de principio a fin y con su victoria ante Del Progreso, la mitad de los equipos del Sur quedó con marca de 3-7. En La Cueva, el equipo de Fernando Castelli prevaleció con parciales de 22-18, 45-35 y 61-46.

Está claro que sin Gustavo Maranguello, el roquense es otro equipo. Sufre por su ausencia y esto se repitió en Plaza Huincul, donde dependió demasiado del goleo de Nacho Eder (23). En el local brilló el perímetro, de la mano de Franco Villalba (24) y Santiago Pascual (23). El rubro estadístico de recuperos resultó fundamental para el éxito del Matador: 12 a 2.

El quinteto de Castelli logró un triunfo vital. (Archivo Matías Subat)

Posiciones y próxima

Pacífico y Centro Español (9-1) lideran el Sur con 19 puntos, mientras que Deportivo Roca y Del Progreso completan el cuarteto con 15 y marca de 5-5. Abajo, todos iguales: Independiente, Pérfora, Biguá y Petrolero, con 13 (3-7).

La próxima fecha será la undécima, se disputará el miércoles 17 de abril (puede haber alguna modificación) y habrá clásico con Independiente-Pacífico. También se verán las caras Del Progreso vs. Español, Biguá vs. Petrolero y Pérfora vs. Deportivo Roca.