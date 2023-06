Pérez Tapia, su primer título en la Liga Nacional de Básquet y el sueño de un equipo de Neuquén en la elite

Agustín Pérez Tapia sabe muy bien esa historia del paso a paso. Jugó el Federal, saltó a la Liga Argentina, llegó a la Liga Nacional y en su tercera temporada gritó campeón. Fue pieza clave en Quimsa y todavía anda de festejos en Santiago del Estero. Neuquino hasta la médula, disfruta el momento a full, sueña con la selección y una experiencia en el exterior, pero también clama por la presencia de un equipo provincial en la elite del básquet nacional.

“Fue una temporada diferente, en un equipo que siempre se arma para pelear arriba. Son planteles largos, siempre hay diez jugadores que están en condiciones de aportar y me tuve que adaptar a un rol diferente. Cuando cada uno se acomodó a su tarea, el equipo se afianzó y llego el título”, relató el perimetral de 24 años.

El escolta con su primer trofeo en la elite. (LNB)

Para Agustín una de las “claves estuvo en la pretemporada, ahí nos dimos cuenta que estábamos en condiciones de pelear arriba. Hicimos un trabajo con el psicólogo del club, que nos hizo una pregunta final y todos dijimos lo mismo: salir campeón”.

Surgido de las formativas de Pérfora y campeón argentino con Neuquén en 2017, Pérez Tapia creció sin pausas. “Mi carrera es escalón por escalón, arranqué de abajo en el Federal, después el TNA y llegó la chance de Argentino de Junín. Me voy sintiendo mejor cada año. Cuando saltás a la Liga cambias muchas cosas, hasta el físico. Me tuve que adaptar de manera permanente, pero requiere trabajo, no es que las cosas se dan solas”, afirmó.

Metido en el ruido y con un rendimiento parejo, la chance de vestir la camiseta de la selección siempre está latente: “Por supuesto, es un sueño para todos, como era jugar la liga. Hay que vivir el presente, aprovechar cada momento y esperemos que se dé”.

Con Anderson, MVP de la final.

Un año más de contrato en el campeón

Por lo pronto, el objetivo cercano es permanecer en el campeón: “Tengo contrato por un año más, la idea es quedarme. Desde que llegué, me hicieron sentir como en mi casa, la gente del club y la de Santiago es muy amable. Neuquén queda lejos, te venís a la otra punta del país y a veces se hace difícil, pero la pasamos bien”.

Ese plural tiene que ver con la indispensable compañía de Constanza, quien estuvo a su lado en Junín, Capital Federal (jugó en San Lorenzo) y ahora en Santiago del Estero. También, claro está, son claves las presencias de sus mascotas Greta y Bigote.

En esa onda de mudanzas permanentes, Agustín no descarta una chance afuera: “Estaría bueno jugar en el exterior y más ahora que hay muchas ligas que son interesantes. Es una posibilidad, no sólo por el básquet, también para vivir la experiencia de conocer otros lugares”.

«Estoy pendiente de todos los resultados del Federal»

En julio seguramente se pegará una vuelta por Neuquén, pero el contacto es permanente. Está al tanto de lo que ocurre en la zona y más aún cuando la Molten anda por el aire. “Sí, sí. Cada vez que estoy en casa veo basquetpass y trato de seguir a todos los equipos de allá. No sólo a Pérfora, Centro Español o Biguá que fueron los clubes en los que jugué. Estoy muy pendiente de los resultados y charlo mucho con Boti (Santángelo), mi tío, sobre todos los partidos”, contó.

Analítico, agregó que “el Federal es un torneo muy complicado, son muchos equipos y puede pasar cualquier cosa. Al ser tan parejos es clave el tema de las fichas. Es muy lindo el torneo, por eso cuando me dan los tiempos trato de jugarlo, como hice el año pasado en Biguá. Me gusta volver. Este año fue imposible, pero la idea de jugar en el lugar donde crecí siempre está. Y acá en Santiago o donde me toque estar, me gusta recordarles que soy de Neuquén”.

Ese sentimiento se convierte en otro sueño, que es ver a un equipo de la provincia en la Liga Nacional. “No sabés las ganas que tengo, es una ciudad hermosa, con un estadio como el Ruca Che. La Liga es un gran torneo, con equipos conocidos mundialmente como Boca, San Lorenzo y ahora Quimsa. A la gente de Neuquén le gusta mucho el básquet, sería hermoso”, cerró