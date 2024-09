Roca: las bases de un crecimiento sostenido, según la intendenta María Emilia Soria

María Emilia Soria, intendenta de Roca, hoy en su segunda gestión de gobierno.

– El momento de la ciudad, hoy.

– Roca está hoy en un momento clave para la historia de su desarrollo. Terminamos el Parque Industrial II y eso nos sitúa ante una gran oportunidad. Además, contamos con un ritmo sostenido de crecimiento endógeno que hace de base para el despegue industrial y la consecuente generación de puestos de trabajo que anhelamos.



– Cuál es el perfil de la ciudad.

– Nuestro fuerte está en la diversidad, para donde mires vas a encontrar un buen nivel de desarrollo y la proyección de seguir creciendo. Por eso esta ciudad resulta tan atractiva para quienes buscan calidad de vida: tenemos un campo profesional, productivo y empresarial muy fértil y paralelamente contamos con una amplia variedad y buena calidad de servicios que no tienen nada que envidiarle a las grandes urbes.

Vista actual de la ciudad. Foto gentileza

Roca es una ciudad pujante, el estancamiento no está en nuestro ADN. Por ello en la historia más lejana como en el pasado reciente, no ha habido emergencias climática ni sanitaria, crisis económica ni debacle social que haya podido detenernos; nuestra comunidad siempre sale adelante. María Emilia Soria, intendenta de Roca





– Los desafíos de ahora en más.



– A nivel urbanístico será lograr la provisión de los servicios básicos como agua, luz y cloacas en todos los barrios y mejorar el ordenamiento territorial para densificar la urbanización. Por otra parte, la oportunidad de generar nuevos puestos de trabajo que implica el desarrollo del Parque Industrial II es algo que no podemos desaprovechar, por eso el gran reto de ahora en adelante será atraer empresas.

El emblemático monumento a la manzana, en pleno centro de Roca. Foto gentileza



– Las oportunidades que entusiasman



– La proyección del sector minero e hidrocarburifero en la región se presenta como una oportunidad estratégica para el desarrollo local de servicios aplicados a la actividad. Hoy en Roca contamos con la infraestructura necesaria para dar ese salto.

La obra pública al servicio de un mejor bienestar de los vecinos, eje central de las políticas de Estado roquense, reafirma la intendenta María Emilia Soria a «Río Negro».





– La capacidad de reinventarse de esta ciudad



– Roca es una ciudad pujante, el estancamiento no está en nuestro ADN. Por ello en la historia más lejana como en el pasado reciente, no ha habido emergencias climática ni sanitaria, crisis económica ni debacle social que haya podido detenernos; nuestra comunidad siempre sale adelante. No es el slogan de una gestión, es una característica que forma parte de la identidad roquense, siempre estamos en acción.





– Rasgos de particularidad de esta ciudad.



– Roca es la ciudad donde hay una ebullición constante de actividades, tanto en el ámbito profesional y productivo como en lo cultural, deportivo e incluso turístico. Tenemos un entramado de instituciones y empresas que motorizan ese movimiento y que posibilitan que encuentres acá todo lo que necesitas para tener una buena calidad de vida. La posibilidad de desarrollarte laboralmente; tener una vida social con propuestas culturales y deportivas variadas y de alto nivel; una ciudad hermosa llena de paseos y espacios verdes; la posibilidad de – en pocos minutos – estar en contacto con la naturaleza… No es un aspecto aislado sino el conjunto, lo que valoramos los enamorados de Roca.



– La economía del conocimiento: qué papel juega en la agenda del desarrollo local.



– Si bien tenemos una matriz productiva fuerte, hay una creciente actividad de servicios que también motoriza el desarrollo de nuestra ciudad. Muchas de las empresas locales ya están incorporando políticas de formación de sus recursos humanos y lo conjugan con el uso intensivo de la tecnología. La presencia de universidades y de empresas desarrolladoras de software en la ciudad facilitan el acceso a esos conocimientos y tecnologías.

Desde el Municipio, teniendo en cuenta los perfiles que busca el mercado laboral actual, planificamos cursos de formación que quizás hace algunos años eran impensados, como “Robótica e impresión 3D” por ejemplo, o “Instalación de Paneles Solares», que implementamos este año.

Desde la agencia de empleo y producción USEP el municipio mantiene una capacitación, asesoramiento y acompañamento de cientos de emprendedores que son relevantes para la economía local.



– Los talentos en la economía: cuál es la relación de la ciudad con ellos.



– Más que atraer talentos, buscamos generarlos. ¿Cómo? Ofreciendo oportunidades sobre todo a los chicos y chicas. La posibilidad de aprender a tocar un instrumento, de incorporar técnicas de arte, de expresarse a través de la danza o de la escritura La oportunidad de aprender un deporte en cualquier barrio. Esos chicos y chicas que inician un camino en alguno de los 450 talleres municipales, tienen la posibilidad, a su vez, de desarrollar su talento en la ciudad y destacarse a nivel nacional e internacional, como de hecho pasa con muchos artistas y deportistas roquenses.



– La relación de la ciudad con el entorno natural, el otro gran patrimonio de Roca.



– En Roca tenemos un entorno natural que otras ciudades del Valle no tienen, el río tan cerca, el verde, las alamedas, las chacras, el Área Natural Protegida, la posibilidad de hacer deportes y turismo en esa zona.

Por ello buscamos generar una relación de equilibrio y conciencia sobre el cuidado y la valoración de ese entorno natural. Ese es un aspecto de la formación ciudadana que se está empezando a profundizar como parte de la educación formal. Y tenemos experiencias muy positivas en la articulación con el ámbito educativo local, a través de una inmensa cantidad de talleres, charlas y excusiones que ofrecemos desde el municipio para impulsar esa toma de conciencia, tanto desde el área de Medio Ambiente como de Turismo.

Las bardas y el río, el mejor escenario natural, que hoy todo el Alto Valle disfruta para el esparcimiento y el deporte. «Hay una potente puesta en valor de nuestra geografía y territorio», enfatiza la jefa comunal.





– Por dónde pasa la innovación hoy en el crecimiento de la ciudad.



– Este presente tan adverso donde el costo de los servicios básicos aumenta constantemente hace que cada vez sea más difícil poder prestar los servicios municipales y eso nos obliga a estar en constante búsqueda de optimización de los recursos. Por eso el recambio a iluminación led y los estudios para incorporar energía fotovoltaica; paralelamente la regularización eléctrica en los asentamientos sin perder de vista la mirada social; y todas medidas implementadas en función del ahorro energético.

La innovación hoy pasa por ser cada día más creativos para aprovechar al máximo los recursos que tenemos, que son cada vez más escasos.



– Qué futuro se está diseñando en esta ciudad para todos sus ciudadanos.



– Las prioridades están orientadas hacia la generación de puestos de trabajo, por eso venimos realizando importantes gestiones para favorecer el desarrollo industrial y productivo en la ciudad. Hasta el año pasado contábamos con un fuerte acompañamiento del Estado Nacional para avanzar en ese sentido. Hoy la situación es otra, pero seguimos con la misma pasión y los mismos objetivos. Tal vez sea otro el ritmo, pero vamos a seguir acompañando el crecimiento de Roca, con más obras y servicios.

El agua siempre presente en el espacio público urbano, donde las históricas obras de canales toman otra dimensión para el vecino: lugar de encuentro y recreación.

