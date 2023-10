PreFederal de básquet: Cipolletti dio el golpe, será rival de Progreso y se armaron los cuartos

En una serie marcada por victorias visitantes, Cipolletti superó a Petrolero Argentino en La Cueva de Plaza Huincul y se transformó en el octavo integrante de los cuartos de final del torneo PreFederal de básquet. Además, se ganó el derecho de jugar la próxima edición de la Liga Federal 2024.

El Albinegro se impuso por un ajustado 77-75, selló la serie de reclasificación por 2-1 y será rival de Del Progreso, el equipo de mejor registro en la fase regular. Las otras llaves, que ya estaban definidas serán Independiente-Pérfora, Pacífico-Biguá y Deportivo Roca-Centro Español. Todas se pondrán en marcha el viernes 27 de octubre.

Recambio y rebotes, claves del triunfo Albinegro

Petrolero pico en punta (23-15), pero Cipolletti reaccionó a partir del segundo y el partido fue una moneda al aire. Camino a vestuarios la diferencia fue mínima (38-39) y los cinco puntos que sacó el Albinegro al final del tercero (52-57) resultaron decisivos para llegar con margen al cierre.

Sin dudas, la clave del juego estuvo en los rebotes, porque el equipo conducido por Sebastián Ferrer ganó la estadística por 45-31. Daniel Meza descolló en ese rubro con 13, mientras que Valentín Frías y Paolo Casale aportaron 7 cada uno.

El recambio también fue importante: Casale (16 puntos) y Andreotti (10) saltaron desde el banco y fueron vitales en ofensiva. Lautaro Barrera (16) y Frías (10) también llegaron al doble digito. En Petrolero sobresalieron Ezequiel Horen (13 más 10). Valentín Atencio (17), Tomás Romero (17) y Pablo Pérez (14).

Así se jugarán los cuartos de final

Viernes 27 de octubre (juego I)

Pacífico vs. Biguá, Viejo Ramírez, a las 21:30

Independiente vs. Pérfora, La Caldera, a las 21:30

Deportivo Roca vs. Centro Español, Gimena Padín, a las 22

Del Progreso vs. Cipolletti, Gigante de la calle Maipú, a las 22

Domingo 29 de octubre (juego II)

Biguá vs. Pacífico, El Nido, a las 20

Cipolletti vs. Del Progreso, Corpofrut, a las 20

Pérfora vs. Independiente, Malvinas Argentinas, a las 20:30

Centro Español vs. Deportivo Roca, El Templo, a las 21:30