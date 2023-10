Regional Amateur de fútbol: con la presencia de 18 equipos de la zona, así se jugará la primera fecha

El Regional Amateur 2023 tendrá 376 equipos en acción y 18 de ellos serán de las diferentes ligas de Río Negro y Neuquén. El largo camino empezará este domingo, con los clubes de la zona insertos en cinco grupos de la división Patagonia.

Sólo Cruz del Sur y Chicago de Bariloche quedaron en una zona de tres (la 6), en la que sólo clasificará el ganador; mientras que los 16 restantes se reparten en cuartetos (de la 7 hasta la 10) y los dos mejores se ganarán el derecho a jugar la siguiente instancia.

10 zonas en la Patagonia y finales todos los domingos

La Patagonia quedó compuesta por 10 zonas y un total de 36 equipos. Hay cuatro grupos de tres y seis de cuatro. Finalizada la etapa regular, quedarán 16 que irán por el lugar de privilegio. El mejor seguirá su camino hacia uno de los cuatro ascensos al Federal A, previo cruce final con el rival de la división Pampeana.

Cada partido será una verdadera final, especialmente en los grupos de tres, y por eso el arranque asoma como clave. De movida, habrá tres duelos entre vecinos, porque Cruz del Sur vs. Chicago de Bariloche romperán el hielo en la 6, Unión Vecinal tendrá su debut en la categoría contra Independiente de Neuquén y también chocarán los cipoleños de Academia Pillmatun y La Amistad.

Maro, vigente campeón neuquino, vuelve al Regional Amateur. (Archivo Oscar Livera)

El programa de partidos

Zona 6

Cruz del Sur vs. Chicago, a las 17, Juan Carlos Velázquez (Bariloche)

Zona 7

Deportivo Rincón vs. Alas Argentinas, a las 17, Agustín Linares (Viedma)

Maronese vs. San Patricio, a las 17, Lucas Hernández (Neuquén)

Zona 8

Alianza vs. Centenario, a las 17, Ulises Jerónimo (Neuquén)

Unión Vecinal vs. Independiente, a las 17, Fernando Jara (Neuquén)

Zona 9

Pillmatun vs. La Amistad, a las 13, Martín Romera (Cipolletti)

Estudiantes vs. Catriel, a las 17, Pablo Colinecul (Esquel)

Zona 10

Juventud Agraria vs. Deportivo Roca, a las 16, Anahí Soto (Neuquén)

Villalonga vs. Mallín Nehuen, a las 17, Jonathan Balda (Viedma)

Escuchá a Diego Napolitano, DT del Depo en «Entre Redes» por RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).