PreFederal de básquet: Pacífico-Independiente adelantan en un clásico que promete emociones

Independiente (8) tuvo un arranque perfecto, metió 4-4 y así, agrandado, llegará al Viejo Ramírez para enfrentar a Pacífico (7), en el adelanto de la quinto capítulo del torneo PreFederal de básquet. La cita será este miércoles 11 de septiembre a las 21:30 y seguramente, a cancha llena.

El resto de la jornada se disputará el viernes 13, con estos partidos: Centro Español (5) vs. Deportivo Roca (7), Biguá (4) vs. Pérfora (7) y Petrolero (4) vs. Del Progreso (6). A diferencia de los fines de semana anteriores, esta vez habrá una sola fecha y sí tendrá doble capítulo el Ascenso.

¿Cuánto sale la entrada? 5.000 es el precio de la pupular para el derby de esta noche en el Viejo Ramírez. La boletería abrirá a las 20.

El mix del Rojo, los refuerzos puntuales del Decano

El Rojo de Andrés García sorprendió y picó en punta. Se apostó por la experiencia del Flaco Dentis y David Oviedo, ya estaba Chiqui Paredes y sumaron Guillermo López y Matías Ponzoni , que junto a los canteranos Enzo Nieva y Drazen Sinigoj armaron una base muy confiable.

El Decano también llega en un buen momento, porque tuvo un fin de semana ideal ante Petrolero y Español, en El Templo, que lo dejaron como uno de los escoltas. Se sumó Fabián Sahdi y esto le dio una tremenda cuota de calidad a un equipo que tiene puntos muy altos en David Veliz, Marco Roumec y Lucas Villanueva.

Dos candidatos

La historia recién comienza pero está claro que son dos de los mejores equipos del torneo y el primer clásico de la 24-25 los encuentra en niveles altos. El Rojo se quedó con la victoria en los dos duelos amistosos que se disputaron antes del inicio de la competencia. Ahora será por los puntos y hay promesa de partidazo.