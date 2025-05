Gabriel Anello insultó a Riquelme en vivo y desató un escándalo: «Es un negro ignorante»

El periodista y conductor de radio Gabriel Anello generó una fuerte controversia tras emitir comentarios discriminatorios en vivo hacia Juan Román Riquelme, presidente de Boca. Sus declaraciones generaron repudio redes sociales y podrían derivar en acciones legales.

«Los que no van al colegio como Riquelme son unos negros ignorantes», fue el primer comentario ofensivo que lanzó el periodista y luego redobló la apuesta. «A mí no me corren con el Inadi, a los negros se los llama negros y a los marrones se los llama marrones«.

Luego calificó a Riquelme de «verdulero» y desafió a quienes lo critican: «Yo tengo una cultura que los ignorantes y los burros, los que no van al colegio como Riquelme son unos negros ignorantes».

«Yo soy un tipo que me sobra calle y me sobran huevos y Riquelme, Mansilla 2668, a trompadas en la puerta, no esto de ‘te mando un abogado’, pero mandame los abogados que vos quieras. Yo no soy anti Boca, yo al que no respeto es al negro de Riquelme”.

#Declaraciones | El exabrupto de Gabriel #Anello contra Juan Román #Riquelme 😳



🗣️"Los que no van al colegio como Riquelme son unos negros ignorantes”



🗣️"Ya no está más el INADI. A mí no me corren. A los negros se los llama negros, a los marrones se los llama marrones y a los… pic.twitter.com/ufQIGk9FlG — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) May 7, 2025

Estas declaraciones provocaron una inmediata reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios las calificaron de racistas y xenófobas. Por su parte, Walter Krieger, representante legal de Boca, manifestó en el canal oficial de YouTube del club: «Hay cuestiones de determinados comunicadores que no se pueden tolerar. Cada uno puede opinar lo que quiera, pero cuando de la opinión se pasa a un trato directamente discriminatorio, tiene consecuencias legales».