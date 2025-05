Yanina Latorre volvió a apuntar contra Dalma Maradona: “Sos hija de un pedófilo”

Yanina Latorre habló en su programa de radio sobre el caso de Gonzalo Valenzuela y su mención sobe los argentinos y el gol de Diego Maradona con la mano en el Mundial 86. Durante su descargo, la conductora tildó al futbolista de “personaje nefasto”.

Yanina Latorre: ‘Me daría vergüenza ser hija de Diego Maradona

Dalma Maradona se ofendió y criticó la actitud de Latorre: «Yo puedo tener mi opinión formada de todo, elijo decirla o no. A mí me parece que ella se sube a una, como para criticar algo… Habla desde saber una parte de la historia […] Me parece mal, pero no es mi culpa. No me parece una buena persona, la que te dice que todo bien y te mata en otro lado».

Yanina sintió que fue demasiado lo que dijo Dalma y se enfrentó con ella en LAM: «Ayer dije que exageraste… Me dijiste mala persona, no entiendo por qué te afecta, opino de un tipo que fue público. A mí realmente me daría mucha vergüenza ser hija de un padre como fue Diego Maradona, como persona y padre. A mí me parece un ser nefasto«.

«Sos hija de un tipo que era pedófilo. Se acostaba con chicas de 14 años cubanas, se drogó toda la vida y nunca reconoció un put… hijo, y ustedes se mataron entre todos porque tu papá no pudo generar amor», cerró contundente.