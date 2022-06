Stephen Curry, por fin llegó el MVP para una leyenda indiscutida

Cuando todavía quedaba la mitad del tercer cuarto, Stephen Curry, después de su segundo triplazo al hilo, festejó con un gesto particular. Con su estilo desafiante, celebró con la mímica de ponerse un anillo, anticipando lo que luego vendría para Golden State Warriors.

El partido estaba lejos de estar definido e incluso Boston recortó diferencias y le puso suspenso al marcador. Más allá de eso, el base nunca dudó y siempre creyó que el título no se iba a escapar.

Curry pasó el récord de 150 triples en finales de NBA y en los seis juegos contra los Celtics promedió 31.2 puntos. En el duelo decisivo metió 34.

El liderazgo del jugador de 34 años excede su capacidad anotadora. Apareció en cada momento adverso, con una fortaleza mental digna de los mejores de la historia.

Es cierto que el equipo lo acompañó. A la experiencia de sus laderos de siempre, Klay Thompson y Draymond Green se le sumó la frescura de los jóvenes, en especial Andrew Wiggins y Jordan Poole.

El triunfo en el quinto juego fue un ejemplo de eso, donde Curry falló los 9 triples que intentó y los Warriors igual ganaron. El propio Green lo dijo después del partido. «Va a estar furioso y eso es lo que necesitamos» dijo sobre lo que esperaba del base de cara al sexto cruce.

Eso es tan cierto como que sin él, Golden State no hubiera podido ni siquiera soñar con un nuevo título, el séptimo de la historia de la franquicia y el cuarto de esta generación. Esta vez lo logró sin otra figura de su talla, como lo fue Kevin Durant en 2017 y 2018.

Estos Warriors marcaron una época y Curry es el emblema de esta era. Recién en su cuarto anillo y a los 34 años logró su primer MVP en finales. En los títulos anteriores, esa distinción quedó para Andre Iguodala y dos veces para Durant.

Un merecido premio a su trayectoria y a su vigencia. Ya pocos pueden discutir el lugar de Curry en la mesa de los grandes, donde se ubican Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Wilt Chamberlain, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, LeBron James y algunos más.

Stephen Curry:



– 4x campeonatos

– 2x MVP (uno unánime)

– 1x FMVP

– 8x All NBA

– 8x All Star

– 2x Scoring Champs

– 1x MVP del All Star

– Máximo anotador de triples en temporada regular, Playoffs y Finales NBA



Top-10 histórico. pic.twitter.com/9bTHi52Czv