El 25 de agosto se conmemoraron los 200 años de un hecho histórico que, lamentablemente, no recibió la difusión y el recuerdo adecuados. Mas no por ello no deja de tener su significativa trascendencia en nuestra historia patria y, más aún, de relevancia en el estudio de la conformación institucional de nuestra Nación: me refiero a la autonomía de Catamarca.

Distinta fue la cuestión en tierras catamarqueñas, ya que por ley 5.672, sancionada el 12 de noviembre de 2020, se declaró al año 2021 en curso como “Del Bicentenario de la Autonomía de Catamarca”, inscripción que encabezará todo documento oficial de esa provincia en el referido período.

El contexto en que debe ser analizado este hecho es el escenario que ofrecía nuestra Nación, cuando tras la batalla de Cepeda de principios de 1820, se dejaba al país al borde de la anarquía, con un componente de provincias autónomas.

La historia, por fin, nos remite a aquella tarde del sábado 25 de agosto de 1821, oportunidad en la que un grupo de vecinos de la ciudad de San Fernando del Valle, reunidos ante la convocatoria efectuada para discutir la cuestión en Cabildo Abierto, así lo decide y Catamarca se desligaba, de ese modo, de la dependencia que algunos de sus representantes la habían atado a la “República Federal del Tucumán”. En la ocasión también se repuso en su cargo el depuesto gobernador Nicolás de Avellaneda y Tula.

El pronunciamiento se dio en los siguientes términos: “…subsistir aún los poderes que se le tenían conferidos al diputado de este pueblo, (…) representado en el Gobierno Republicano de Tucumán, o (…) suprimirlos y por consiguiente disolver la dependencia. (…) se acordó uniformemente que se debía declarar y de facto se declaraba que el Pueblo de Catamarca tan libre y espontáneo como todos los demás de la establecida Unión del Sud, podía lo mismo que cada uno de ellos usar de sus regalías y derechos y en ejercicio de estos naturales dotes disolver, la unión y dependencia que por medio de sus diputados había contraído con la República de Tucumán (…) se ratifica el gobierno en la persona de don Nicolás Avellaneda y Tula; la comandancia de toda la provincia en la del coronel Manuel Figueroa Cáceres, a quienes se les recomendaba con la mayor estrechez el orden y la seguridad y la fuerza del territorio con la que podrán y deberán sostener los derechos de este pueblo, (…) asimismo el que la junta electoral nombre en acuerdo separado una comisión de entre sus mismos individuos quienes funcionaran legalmente todo lo que ocurre en asunto a la soberanía popular…”.

Recordemos, de ese modo, tan significativo hecho de nuestra rica historia patria.

