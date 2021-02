Boca aseguró a Sebastián Villa y ahora el objetivo es Andrada

El campeonato local ya arrancó, pero Boca sigue reacomodando las piezas del plantel para una temporada que será extensa y exigente.

La dirigencia xeneize firmó un nuevo contrato con Sebastián Villa hasta diciembre del 2024 y extendió así su vínculo por un año y medio, con mejora salarial, ya que el anterior finalizaba en junio de 2023. La cláusula de rescisión sigue siendo de 30 millones de dólares.



De esta manera el xeneize se asegura la continuidad de Villa aunque bajo la promesa de que si llega una oferta tentadora del exterior, la dirigencia la evaluará.

Villa llegó a Boca a mediados de 2018 y jugó hasta ahora 78 partidos (52 como titular y 25 completos) y convirtió siete goles.



El jugador Sebastián Villa firmó este jueves la renovación de su contrato hasta diciembre de 2024 junto a Raul Cascini del Consejo de Fútbol. ¡Muchos éxitos, Seba! pic.twitter.com/3OuIBg4NpP — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 25, 2021

Ahora la directiva intentará extender, y mejorar, el vínculo de Esteban Andrada. El arquero ya ha manifestado que no ve con malos ojos emigrar, a pesar de que se siente cómodo en Boca. Hubo cierta incomodidad entre las partes luego de la polémica por el festejo de cumpleños del arquero con varios compañeros, pero tras una reunión con JR Riquelme volvió la paz.



En otro orden Frank Fabra ya extendió su vínculo hasta diciembre del 2023, aunque los casos del resto de los marcadores de punta del plantel son diferentes.

A Julio Buffarini y Leo Jara se le vencen sus fichas el 30 de junio. El ex San Lorenzo no seguirá en el club y es muy difícil que vuelva a jugar de titular, ya que a principios de este año el departamento de fútbol comunicó que el defensor no seguirá en el club debido a que quiere continuar su carrera en el exterior.



En el caso de Jara como el de Emmanuel Mas -también se le termina su contrato en junio-, se están evaluando sus situaciones, aunque al menos uno de los dos dejará el club.



Por otra parte, Miguel Ángel Russo, ante la ausencia de Carlos Tevez por el fallecimiento de su padre, repetirá el mismo equipo que viene de ganarle en Rosario a Newell’s para enfrentar el domingo (21:30) a Sarmiento de Junín, en La Bombonera, por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional.