Bodas de Oro de los últimos maestros normales del CEM Nº 5, en Cipolletti

Neuquén

Revivir los recuerdos de nuestras épocas de estudiantes es rememorar el ayer. La nostalgia es inevitable, poder juntarse un privilegio y conservar la amistad durante tantos años es único. Esta última promoción de maestros normales nacionales egresó del CEM Nº 5 Dra. Alicia Moreau de Justo de la ciudad rionegrina de Cipolletti.

Fue el segundo colegio secundario de la ciudad, creado el 1° de enero de 1962 como escuela normal mixta provincial por sobre la base de la Escuela Primaria Nº 2 y del Curso Normal (4º y 5º año) del colegio secundario Manuel Belgrano. Fue su primer director interino el profesor Felipe Santiago Meza Ramírez y comenzó a funcionar con un total de 14 profesores de nivel medio y 10 docentes de primario que integraban el departamento de Aplicación de la escuela normal mixta, nominación que pasó a tener la escuela primaria, bajo la dirección transitoria de la Sra. María del Carmen Di Salvi de Ordóñez, regente del citado Departamento de Aplicación, hasta la designación del director interino Prof. Meza Ramírez.

En 1966 asumió la dirección de la escuela la Sra. Esther Alonso de Colella. Mediante Resolución de 1969 se comunicó que de acuerdo con el decreto Nº 8051 del 16 de diciembre 1968 se suprimía el ciclo de Magisterio y se limitaba la última promoción a los alumnos que en 1969 cursaban el último año del ciclo superior, era la última promoción con el título de maestro normal. Posteriormente se dispuso la implementación del bachillerato con orientación pedagógica. Las alumnas de esta promoción cursaban en la escuela situada en calle Belgrano esquina Reconquista del barrio Rosauer y al momento del egreso era la directora la Sra. Eulalia Gurrea.

El acto de colación y el baile fueron realizados en la Sociedad Española y el viaje de fin de curso lo hicieron a Brasil en colectivo, regresando por las Cataratas.

Recuerdan que en otro colectivo iban egresados del colegio Don Bosco de Neuquén. Nómina de egresados de 5º año, 1ª división: Amado, Irene M. Badillo; Mabel H. Belza; Bibiana N. Bertoldi; Orlando (fallecido) Blanco; Rita C. Cappellini; Marta R. de lasa; María del C. Esmoldi; Carlos E. Fort; Ana M. Franco, María E. García Crespo; Cristina M. Garza, María I. (fallecida) Giacomelli; Rubén O. Gómez; Stella M. Kohon; Elsa N. Millaín; Luis A. Panozzo; María E. Painevilu; Norma Y. Pérez; Jorge H. (fallecido) Polla; Víctor H. (fallecido) Pollutro; Isabel Ramírez; Stella M. Ríos; María T. (fallecida) Ríos; Nélida Schwarz; Aida B. Siracusa; Margarita Yacopino; y Liliana M., acompañados por la profesora Marta de Cea y la directora. 5º año, 2ª división: Almada, Elisa C. Amadio; Séptimia (fallecida) C. Andreoli; Stella M. (fallecida) Cervi; Nora Creado; Miguel (fallecido) Diestchi; Norma E. Duarte; María D. Fromer; Flora Fuentes; Irma N. García; Mirian Genes; Clide L. Hidaldo; Aníbal H. Jara; Norma E. Martín; María E. Moreiro; María del C. Nievas; Graciela B. (fallecida) Perdighe; Victorio G. (fallecido) Pérez; América Quiñonea; María S. Ramos; Liliana E. Rodríguez; Liliana E. Rosas; Eva B. Sánchez; Mirta S. Sepúlveda; Gladis Sulleiro; Cristina Vidal; Eva Villagrán; Clara E., acompañados por la profesora Silvia Ginnobili y la directora, todos ellos pertenecientes a recordadas familias rionegrinas y neuquinas.



La biblioteca de la escuela lleva el nombre de Victorio G. Perdighe, compañero desaparecido en la última dictadura militar. Este domingo 16 se reúnen a almorzar en el predio de la Unter, a rememorar tiempos pasados y a aquellos compañeros que hoy no están pero su evocación perdura. Sin dudas, cuando se despidan se irán llenos de remembranzas que se habían borrado pero que cobran vigencia en cada encuentro.



Beatriz Carolina Chávez

DNI 6.251.256