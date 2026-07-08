Alerta por lluvia y nieve en Neuquén y Río Negro para este jueves 9 y viernes 10: los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por lluvia y nieve en Neuquén y Río Negro para el inicio del fin de semana largo. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Con respecto a la alerta amarilla por lluvia, indicaron que se debe a un pronóstico de precipitaciones persistentes, con valores de acumulación entr 10 y 30 milímetros. «No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas de más elevadas», detallaron.

Por su parte, la alerta naranja del fenómeno meteorológico significa el área registrará «lluvias fuertes y persistentes», con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, aproximadamente. «Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada», añadieron.

A su vez, la alerta amarilla por nieve se debe a que se aguardan «nevadas de variada intensidad«. Desde el organismo señalaron que se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 15 centímetros, que pueden ser superados en forma puntual. «No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación», acotaron.

Alerta por nieve y lluvia en Río Negro este jueves 9 de julio: las zonas afectadas

La alerta por nieve en Río Negro rige únicamente en horas de la madrugada de este jueves 9 de julio en:

Bariloche.

Cordillera y Meseta de Pilcaniyeu.

Cordillera y Meseta de Ñorquincó

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.



Por su parte, las zonas que estarán bajo alerta amarilla por lluvia en horas de la madrugada son:

Conesa.

Meseta de Adolfo Alsina.

Meseta de San Antonio.

Valcheta.

Costa de San Antonio.



Mientras tanto, las zonas que estarán bajo alerta por nieve en Neuquén este jueves 9 de julio en horas de la madrugada son:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Mapa de alertas del SMN para este jueves 9 de julio.

Alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro este viernes 10 de julio: en dónde se eleva a «naranja»

En Río Negro, las zonas bajo alerta amarilla por lluvia durante la mañana del viernes 10 son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Después, las que estarán bajo alerta durante la mañana y la tarde inclusive de este viernes son:

General Roca.

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

El Cuy.

25 de Mayo



Las zonas bajo alerta amarilla por lluvia únicamente por la tarde son:

Avellaneda.

Pichi Mahuida.





Después, las que estarán bajo alerta amarilla tanto por la tarde como por la noche inclusive son:

Conesa.

Meseta de Adolfo Alsina.

Meseta y Costa de San Antonio.

Valcheta.

Del lado neuquino, las zonas bajo alerta amarilla por lluvia durante la mañana del viernes 10 son:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Las que estarán bajo alerta amarilla por lluvia durante la mañana y la tarde inclusive son:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.

Confluencia.

Este de Añelo.

Pehuenches.

Picún Leufú.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.



Por último, las zonas que estarán bajo alerta amarilla durante la mañana, y luego la misma se elevará a naranja por la tarde son:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

