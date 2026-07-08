El MPN llamó a internas para elegir los sucesores de Jorge Sapag y Omar Gutiérrez

El MPN gobernó la provincia desde su fundación, en los 60, hasta su derrota en 2023. Foto: archivo Florencia Salto.

El Movimiento Popular Neuquino formalizó el llamado a elecciones internas para el domingo 23 de agosto de 2026. El proceso electoral renovará la estructura orgánica completa, incluyendo la Junta de Gobierno, la Convención Provincial y las conducciones de sus 22 seccionales territoriales.

Esta convocatoria, firmada por Omar Gutiérrez y Marita Villone, llega en el momento más complejo del partido. El MPN asume el desafío de reordenar su casa luego del quiebre institucional que significó pasar a ser oposición por primera vez en su historia.

La Junta de Gobierno está encabezada por el exgobernador Omar Gutiérrez, quien mantiene ese cargo desde que ocupaba la titularidad del ejecutivo provincial entre 2015 y 2023. La Convención Provincial está a cargo de su antecesor Jorge Sapag, quien fue gobernador entre 2007 y 2015.

La urgencia radica en sanar las heridas del golpe político sufrido en 2023. La pérdida de la gobernación rompió seis décadas de hegemonía continuada y dejó a la fuerza regional atrapada en severas tensiones y reclamos de renovación.

Raíces de una identidad autónoma y disputas de poder

El origen del partido se remonta al 4 de junio de 1961 en Zapala, bajo la proscripción del peronismo nacional. La familia Sapag fundó esta herramienta política como una alternativa netamente local, ligada estrechamente al desarrollo y al control del territorio neuquino.

Aquella fórmula fundacional prometía defender la autonomía provincial frente al centralismo de Buenos Aires. Ese esquema les permitió edificar un poder imbatible, sostenido por una fuerte identificación social y una aceitada red estatal de contención pública.

Sin embargo, la convivencia interna nunca marchó por carriles lineales. Diferentes facciones y caudillismos internos disputaron siempre la conducción, configurando una cultura partidaria donde la verdadera competencia ocurría puertas adentro de las líneas internas.

El quiebre electoral de 2023 y el desafío del nuevo siglo

El escenario cambió de forma drástica en los comicios provinciales de 2023. Rolando Figueroa capitalizó el descontento interno y arrebató la gobernación al oficialismo partidario, quebrando el mito de invulnerabilidad que protegía al sello del mapa neuquino.

Aquel resultado expuso el desgaste acumulado y la falta de canales efectivos para contener la disidencia interna. Una porción sustancial del caudal electoral del MPN migró hacia nuevas plataformas de poder, forzando un escenario inédito de dispersión política.

La contienda pautada para agosto pondrá en disputa más de 600 cargos institucionales. El partido definirá en las urnas si reconstruye su representatividad histórica con nuevos liderazgos o si replica los viejos acuerdos de cúpula que aceleraron su declive.