Río Negro, con ingresos caídos y obligaciones pendientes

La reunión de Weretilneck y el equipo de Hacienda sirvió para repasar proyecciones de ingresos y erogaciones. Foto: Gentileza.

La disponibilidad de recursos para Río Negro, marcada por una merma por el impacto inflacionario, y las obligaciones del segundo semestre centralizaron la reunión del lunes del gobernador Alberto Weretilneck con el equipo de Hacienda.

La recaudación propia de junio se mantuvo con registros positivos frente a la inflación. Alcanzó los 75.539 millones (un 5,5% superior a mayo) y creció un 37% en relación al igual mes del año pasado, cuando la evolución inflacionaria llegó al 33%.

En relación al semestre, los ingresos rionegrinos subieron un 39% en ese período en comparación con el mismo lapso del 2025.

En contrapartida, los cuadros de ARCA de junio indican que las subas interanuales de los fondos coparticipables se aproximaron al 26%, es decir, se advierte una merma efectiva de casi 8 puntos. Ese desfasaje semestral significó que Río Negro percibió unos 20.000 millones de pesos menos, según las iniciales estimaciones de Hacienda de cuál habría sido el nivel de transferencias federales si se hubiera alineado con la evolución inflacionaria.

Recaudación provincial $ 75.539 Ingresos propios de la Provincia de junio, que superan en un 5,5% a los de mayo. El crecimiento llega al 37% en relación al igual mes del año pasado

39% Aumento en el semestre enero-junio frente a igual período del 2025. La inflación interanual rondó el 33%

Ese declive en las arcas se achica a unos 10.000 millones por la inyección de los ingresos por parte de la Agencia de Recaudación.

La segunda parte del año no parece que será muy distinta en referencia a los recursos.

Simultáneamente, en agosto, comenzarán los vencimientos del adelanto de coparticipación de 120.000 millones. Serán cuatro retenciones de 30.000 millones mensuales, aunque la Provincia negocia otros plazos con Nación.

Además, en septiembre vencerá una nueva cuota del bono Castello. Será la sexta y rondará los 41,6 millones de dólares, es decir, unos 62.400 millones de pesos.

El vencimiento de marzo fue abordado inicialmente con la inyección de 40 millones de dólares del bono petrolero VMOS y, posteriormente, se compensó con el ingreso del adelanto nacional.

El resguardo provincial para el segundo semestre recae en el aval para la emisión de Letras, que ya fue aprobado el año pasado por la Legislatura y fijado en hasta 120.000 millones de pesos.

Los recursos y las obligaciones fueron evaluados en la reunión de Hacienda con Weretilneck, más allá de las prioridades de ejecuciones y los preparativos para el presupuesto del 2027. El encuentro juntó al mandatario con el ministro Gabriel Sánchez, el jefe de la Agencia de la Recaudación, Alejandro Palmieri, los secretarios Eduardo Bacci (Control), Natalia Crociatti (Hacienda), el tesorero Martín Oscos, los subsecretarios Bernardo Pesado (Financiamiento). Antonella Sandroni (Hacienda) y Franco Basile (Presupuesto).

En las redes, Weretilneck explicó esa reunión para evaluar “dónde estamos, qué viene por delante y cómo seguir administrando con responsabilidad los recursos”. Dijo saber “qué falta, pero este es el rumbo”: “un Estado ordenado”.