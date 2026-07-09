Calcatreu: Río Negro fiscalizó las obras del proyecto minero tras su primera exportación

El gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, verificó el avance de las obras y el funcionamiento de los sistemas operativos del proyecto minero Calcatreu, ubicado a 85 kilómetros de Ingeniero Jacobacci.

Según destacaron las autoridades, la inspección es parte del seguimiento que se encuentran realizando sobre sus proyectos estratégicos. En junio, el proyecto operado por la firma Patagonia Gold concretó su primera exportación al exterior con el envío de doré a Canadá.

En este contexto, el personal técnico del organismo, junto con el subsecretario de Control y Fiscalización, Nicolás Jurgeit, realizaron una inspección de rutina en el área para verificar el avance de las obras y el cumplimiento de las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la normativa vigente.

Cómo se realizó la inspección

Durante el recorrido se relevaron las distintas instalaciones del emprendimiento, para constatar el avance del último tramo de las obras vinculadas a la planta de procesamiento y al circuito de electrodeposición.

También se verificó el correcto funcionamiento del sistema de lixiviado del mineral dentro del PAD así como las tareas de cobertura con material filtrante y mineral rico, que son etapas fundamentales para el desarrollo del proyecto.

El equipo de inspección también recibió información técnica por parte de la empresa sobre el sistema de riego de solución cianurada, el circuito de captación de fluidos y las características constructivas de las pilas de lixiviación.

En junio, Calcatreu concretó el primer envío de doré al exterior. Foto: Gobierno de Río Negro.

Como parte del relevamiento integral, se recorrieron además el sector de apertura de mina, el recinto de acopio de residuos y otras instalaciones que conforman el proyecto.

La recorrida se realizó en una etapa clave para Calcatreu, que en los últimos meses registró avances significativos en su desarrollo, destacó el gobierno provincial mediante un comunicado. Entre ellos destacó la obtención de los primeros lingotes de oro y plata producidos durante las pruebas operativas, hecho que confirmó el avance sostenido del proyecto hacia su etapa productiva.

«Calcatreu forma parte de las inversiones que impulsan la nueva etapa productiva de Río Negro, promoviendo oportunidades de empleo, movimiento económico para la Región Sur y la participación de proveedores y trabajadores rionegrinos», se expresó desde Provincia.