Borges y la democracia

Jorge Castañeda*

Nuestro máximo escritor Jorge Luis Borges -como paradójicamente Juan Perón- solía jugar con la ironía y tomaba cita de otros haciéndolas propias.

Sobre la democracia supo decir que “es un abuso de la estadística. Y además no creo que tenga ningún valor. ¿Usted cree que para resolver un problema matemático o estético hay que consultar a la mayoría de la gente? Yo diría que no; entonces ¿por qué suponer que la mayoría de la gente entiende de política? La verdad es que no entienden, y se dejan embaucar por una secta de sinvergüenzas, que por lo general son los políticos nacionales. Estos señores que van desparramando sus retratos, haciendo promesas, a veces amenazas, sobornando, en suma. Para mí ser político es uno de los oficios más tristes del ser humano. Esto no lo digo contra ningún político en particular. Digo en general, que una persona que trate de hacerse popular a todos parece singularmente no tener vergüenza. El político en sí no me inspira ningún respecto”.

Cabe aclarar que en el regreso de la democracia en 1983, Borges, (ese gorila genial según John W. Cooke) se retractó de sus palabras. Reiteradas veces citando a Carlyle, uno de sus autores preferidos, expresó que la democracia era un abuso de la estadística y un caos provisto de urnas .

Me han enseñado a pensar siempre que el individuo debe ser fuerte y el Estado débil. No puede entusiasmarme una teoría en la que el Estado sea más importante que el individuo.

Sobre el Estado dijo: Me han enseñado a pensar siempre que el individuo debe ser fuerte y el Estado débil. No puede entusiasmarme una teoría en la que el Estado sea más importante que el individuo. Soy un conservador, pero en mi país un conservador no significa ser una momia, significa, digámoslo así, ser un liberal moderado”.

Tal vez su frase más celebrada es aquella que donde afirmó que “los peronistas no son ni buenos, ni malos; son incorregibles”.

Como su admirado Carlyle proponía eliminar los fastos y los homenajes, hacer al Estado invisible y, entre otras cosas, fundir las estatuas y convertirlas en útiles bañaderas de bronce.

Sin embargo, el propio maestro, escribió algunas páginas memorables para nuestros próceres a los que de alguna forma admiraba, incluso a su denostado pariente lejano Juan Manuel de Rosas. Supo sostener que “para mí la clase media es una clase superior. La aristocracia es muy parecida al pueblo,. Los aristócratas son muy nacionalistas y el pueblo también lo es. Les da por las mismas cosas. Les interesa el lujo y las carreras”.

Para entender el pensamiento de Borges hay situarse en su contexto y deslindar sus expresiones políticas de su obra literarias. El mismo lo decía y se preguntada cual era el verdadero Borges.

A manera de autocrítica dijo que “sé que a veces he hablado a deshora o con exceso, pero siempre he sido fiel a mis convicciones; siempre he dicho lo que pienso”.

*Escritor de Valcheta.