«Breve historia del Jazz» se presenta en Roca

Fundación Cultural Patagonia estrena la producción “Breve historia del jazz”, el viernes 23 de abril a las 21, en el Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085) de Roca. El espectáculo propone un recorrido por temas fundamentales en la historia del género, acompañados por actuación y relatos que atraviesan cada obra de una forma especial y diferente.

“Breve historia del jazz” está protagonizado por Ricardo Peinado (actuación y relatos), y el Grupo de Jazz de FCP, integrado por Sabina Muruat, piano; Víctor Valdebenito, contrabajo y bajo eléctrico; Leonardo Álvarez, batería; y Alan Tetchiev, saxos y clarinete; junto a Tito Palacio, trompeta y Emanuel Repol trombón. La dirección y puesta en escena es de Tato Cayón.

El repertorio está conformado por “Jazz me blues” de Tom Delaney, “Cotton tail” de Duke Ellington, “Blues for Alice” de Charlie Parker; “The joker” de Lee Morgan; “Gibraltar” de Freddy Hubbard; “Blue sky” de Jan Garbarek; “Pools” de Don Grolnick; “Tutu” de Marcus Miller; “Running in the family” de Steve Swallow y “Strasburg St. Denis” de Roy Hargrove.

La entrada general, posee un valor de $300, con descuentos para jubilados y alumnos y docentes del IUPA. Los puntos de venta son los siguientes: Secretaría de FCP (Rivadavia 2263), de lunes a viernes de 10 a 20, y sábado de 10 a 13; y Museo Patagónico de Ciencias Naturales (Avenida Roca e Isidro Lobo), de lunes a jueves de 9 a 13 h y de jueves a domingo de 18 a 21 h.

Noche de Ballets en Cipolletti

También este viernes, a las 21, Ballet Río Negro y el Ballet Español y Folclórico de FCP presentan “Noche de Ballets” en el Complejo Cultural de Cipolletti.

El Ballet Río Negro de FCP, dirigido por Cecilia Lizarraga, presentará un programa que contiene una clase de danza con música de Paganini; “Aguas primaverales”; “Suite de Cascanueces”, uno de los grandes repertorios del ballet clásico; el dúo “Llamas de París”; una alegre coreografía con música brasilera, “Ilusiones”; y coreografías de rock creadas por el maestro Mario Silva.

El Ballet Río Negro de FCP está conformado por Verónica Arévalo Schiavo, Sabrina Carreño, Rita Larroulet, Cintia Lemarchand, Giuliana Papino, Sergio Nova, Gonzalo Pradas y José Chandía. Junto a ellos, estarán presentes Victoria Dorrego y Marcelo Lujambio Juárez.

Por su parte, el Ballet Español y Folclórico de FCP, dirigido por Marcos Fuentes, e integrado por Estrella Gonçalves Coria, Sofía Gelashvili, Verónica Ose, Natalí Fernández, Marcelo Licciardi, Cristian Mauna, Marcos Fuentes y Maximiliano Leiva, compartirá “Guajiras”, “Malambo”, “Zamba”, “Alegrías” y “Show de bombos y boleadoras”, entre otros.

Homenaje a Piazzolla en Cipolletti

FCP rinde tributo a un artista único y vanguardista, el bandoneonista y compositor Astor Piazzolla (11 de marzo de 1921 en Mar del Plata) a cien años de su nacimiento. “Homenaje a Piazzolla” subirá a escena, el próximo domingo 25 de abril a las 21, en el Complejo Cultural de Cipolletti.

Piazzolla es un ícono del tango a nivel mundial, cuyas obras revolucionaron el género, incorporando elementos del jazz y la música clásica. El músico fue compositor de numerosas de obras, muchas de las cuales se podrán disfrutar en “Homenaje a Piazzolla”, en un recorrido por piezas claves de su repertorio.

La propuesta contará con la participación del Grupo de Tango de FCP, integrado por Pablo Borgia, bandoneón; Humberto Taglialegna, piano; Marcelo González, contrabajo; y Anahí Simón, violín. También serán parte de esta especial propuesta: Emilio Bugallo, violín; Hugo Sangénis, violín; Silvina Cárdenas, flauta; Guillermo Cortell, violonchelo; Gloria Gualmes, batería; Hernán Hock, guitarra y el cantante Leandro Rodríguez.

El programa está conformado por “Adiós Nonino”, “Chiquilín de bachín”, “Milonga del trovador”, “La muerte del ángel”, “Decarísimo”, “Vuelvo al sur-Los pájaros perdidos”, con letra de Mario Trejo y “Vuelvo al sur” con letra de Pino Solanas (de la banda sonora de la película “Sur”), entre otros.