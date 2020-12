Bustillo: la ciclovía y obras inconclusas las principales críticas en Bariloche

La audiencia pública sobre la refuncionalización y ampliación de la avenida Bustillo, la arteria que conecta el centro con el oeste de Bariloche, se llevó a cabo esta mañana a través de la plataforma Zoom. Fue convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

El intendente Gustavo Gennuso abrió la audiencia destacando la inauguración de la planta depuradora de Bariloche. “En 2015 cuando asumí, las grandes manifestaciones eran por la planta depuradora. Dijimos que era una obra para la cual tenían que trabajar los tres gobiernos juntos”, indicó.

Y agregó: “Esto es para decirles que las obras necesitan un proceso que se cumplen si lo hacemos seriamente. Hemos tenido muchas discusiones. Esta audiencia es paso necesario para concretar una obra que es el anhelo de los barilochenses y agradezco que la provincia se la haya puesto al hombro”.

La inversión global de los casi 25 kilómetros de extensión es de 1.000 millones de pesos y la primera etapa, desde el Monolito hasta el empalme con la ruta provincial 82 (kilómetro 8), asciende a 385.178.910 pesos.

El delegado de Vialidad Rionegrina, Raul Grun, recordó que “en agosto, se logró firmar el financiamiento con Vialidad Nacional. La obra se fue complejizando porque a medida que avanzamos con la obra vial, la ciclovía, la parada de micro, apareció la necesidad de continuar el colector costero, la nueva iluminación. Es una obra compleja que va a llevar mucho tiempo, seguramente dos años de ejecución”.

Uno de los expositores, Manuel Rapoport, cuestionó que el proyecto no establece el impacto de la huella de carbono. “No podemos mirar para otro lado. Esto tiene un impacto ambiental considerable. No digo que tenemos que frenar la obra porque tiene beneficios para toda la sociedad pero sí mitigar el daño”, indicó.

Propuso priorizar los sistemas alternativos de transporte, como el colectivo y la bicicleta. “Veo que el transporte público solo será beneficiado por las paradas de colectivos y las dársenas de estacionamiento. No alcanza. Necesitamos que el transporte público vaya más rápido que los vehículos y desincentivar el uso del vehículo particular”, dijo.

Martin Lambrecht, integrante de Bicicletas por la Vida, manifestó el rechazo a la bicisenda del lado del lago. “Queremos una ciclovía de cada lado del tránsito. Que se la tome como un medio de transporte y no como un medio de recreación para ayudar a la movilidad urbana”.

También recordó que ya “hemos tenido malas experiencias con obras como Circuito Chico, Esandi y ruta 82. Nos gustaría que Gennuso y la gobernadora Arabela Carreras nos den audiencia, que abran un canal de comunicación para tener respuestas de lo que planteamos”.

Daniela Solaro planteó que “la obra que necesita Bustillo es más profunda que este embellecimiento. Si no alcanza el espacio que hay para una ciclovía, no le va a servir a los ciclistas. Y hay que contemplar el costo que va a traer para los barilochenses una ruta cortada durante meses”.

Insistió en “tanto los barilochenses como los turistas vamos a estar sufriendo. Si se va a hacer una interrupción de la ruta, el proyecto debe estar bien hecho. Es necesaria una mano más para vehículos y una ciclovía como corresponde que no conviva con peatones”.

En tanto, Daniel Pedre advirtió que “no se entiende por qué no se avanza con la reformulación de los accesos privados en las zonas públicas. Tampoco está claro que van a hacer con los tendidos eléctricos”.

Vanesa Vicente, la última en exponer, reconoció que “como vecina de la zona oeste, lo que me preocupa es la denominación de la avenida, o ruta o avenida urbana”. Y añadió: “Si es ruta, tenemos un problema con la usurpación de los espacios públicos. Este proyecto quiere mantener entre 12 y 14 metros de ancho. ¿A dónde quedan los 7 metros de banquina a cada lado?”.

Consideró que “el proyecto está bueno” pero reconoció que “preocupa que no avancemos con los frentistas y con el cableado eléctrico subterráneo. Los vecinos de la zona oeste sufrimos cortes todo el tiempo por los árboles. Además, ya vimos lo que pasó con otras obras como la Mitre”.