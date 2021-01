Calamaro otra vez en el eje de la polémica por sus publicaciones en Twitter

Más allá de su larga trayectoria en la música, Andrés Calamaro se ha caracterizado en los últimos años por sus comentarios polémicos en Twitter, mediante su cuenta "Bradpitbull".

El cantante volvió a llamar la atención y su nombre es una de las principales tendencias en la red social con más de 4.000 menciones.

Todo empezó ayer cuando el artista le respondió a una cuenta falsa del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que insultaba a la legisladora de Buenos Aires, Ofelia Fernández.

Ante las críticas, se intentó defender y afirmó que le "dio gracia". "Lo confieso, me he reído con una parodia del presidente de Brasil. Un presidente elegido por el pueblo hermano. Se respeta la investidura pero de blinda el sentido del humor, el derecho a reírse en libertad", escribió.

Lo confieso, me he reído con una parodia del presidente de Brasil. Un presidente elegido por el pueblo hermano. Se respeta la investidura pero de blinda el sentido del humor, el derecho a reírse en libertad.

El otro tuit que generó repudio fue en apoyo a la legisladora Carolina Píparo, que junto a su marido atropellaron a dos motociclistas en un episodio que está en investigación.

Luego, aseguró desconocer "quién es Píparo ni que pasó con el atropello o accidente".

Tampoco tanto, no se quien es Piparo ni que pasó con el atropello o accidente. No avalo ningún insulto, si me hizo gracia el FAKE del cementerio de ravioles..