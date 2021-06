Calendario definido para los regionales en la última sede de la Liga Argentina

La fase regular de la temporada 2021 de la Liga Argentina entró en su recta decisiva y hoy desde la Asociación de Clubes dieron a conocer el calendario y las sedes de la última burbuja de la Conferencia Sur, zona en la que participan Deportivo Viedma, Del Progreso y Atenas de Patagones.

Según informó la institución que organiza el certamen, Lanús y Olavarría fueron las ciudades elegidas para recibir a las últimas cuatro fechas del certamen en las que se definirán a los clasificados a los playoffs. Es la quinta ocasión que el Granate organizará la burbuja.

A partir de la diagramación que realizó la AdC, los conjuntos regionales volverán a compartir la burbuja junto a otros cuatro equipos: Villa Mitre, Parque Sur, Rocamora, y Estudiantes de Concordia.

Depo Viedma llegará a la burbuja de Lanús con la necesidad de reponerse de la caída en el clásico ante Atenas del martes pasado y con la clasificación a los playoffs en el bolsillo, gracias al récord de 15 triunfos y 5 derrotas. Además tendrá la oportunidad de quedarse con la cima de la Conferencia Sur.

Del Progreso, por su parte, está en la quinta colocación (clasifican los primeros ocho) con 11 partidos ganados y 9 caídas. El elenco de Juan Kass viene de tener una buena actuación en la burbuja pasada y se ilusionan con ratificar su lugar en la próxima fase.

En tanto que el Griego está lejos de los puestos de playoffs y necesita ganar los tres encuentros para mantener viva su ilusión de meterse en la próxima instancia. Los ahora dirigidos por Leonardo Hiriart acumulan 9 victorias y 11 perdidos.

Lunes 21/6

14:00 - Villa Mitre vs. Rocamora

16:30 - Parque Sur vs. Del Progreso

19:00 - Estudiantes (C) vs. D. Viedma

Martes 22/6

14:00 - Rocamora vs. Atenas

16:30 - Estudiantes (C) vs. Del Progreso

19:00 - Parque Sur vs. D. Viedma

Jueves 24/6

14:00 - Rocamora vs. D. Viedma

16:30 - Atenas vs. Estudiantes (C)

19:00 - Parque Sur vs. Villa Mitre

Viernes 25/6

14:00 - Del Progreso vs. Rocamora

16:30 - Atenas vs. Parque Sur

19:00 - Villa Mitre vs. Estudiantes (C)

Domingo 27/6

11:00 - Del Progreso vs. Villa Mitre