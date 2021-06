Campazzo y su publicación tras finalizar la primera temporada con Denver en la NBA

El balance de la primera temporada para Facundo Campazzo en la NBA es muy positivo. Se consolidó con Denver Nuggets, llegó a ser titular en varios partidos y sigue creciendo en su juego.

El base cordobés utilizó sus redes sociales para hacer una suerte de balance de su primera temporada en la NBA, luego de perder las semifinales de los playoffs ante Phoenix Suns, agradeciendo el apoyo a los hinchas argentinos.

"Fin de una temporada increíble!. Aprendí muchísimo. Quiero agradecer a mis compañeros y a los que están siempre", señaló el exbase de Peñarol de Mar del Plata y Real Madrid de España en su cuenta de la red social Instagram.

Campazzo, quien jugó en la temporada 73 partidos (65 en la fase regular y 8 en playoffs) agregó: "Duele la eliminación, sobre todo por la manera en que se dio, pero volveremos por la revancha".

Finalmente, el argentino señaló: "Una cosa más: Gracias a toda la gente que se quedó bancando la parada durante tantas madrugadas en Argentina. Eso fue una locura. Sepan que me hicieron compañía". El cordobés sumó en su primer temporada en la liga de básquetbol más destacada del mundo 464 puntos, 266 asistencias, 155 rebotes, 93 robos, 86 balones pedidos, 16 tapas y 157 faltas.

Se terminó mi primera temporada de NBA. Gracias a todos los que bancaron la parada tantas noches en Argentina. No veo la hora de que empiece la próxima temporada! pic.twitter.com/lK4iOkeaRO

Facu también se expresó a través de twitter, red social por la cual también recibió elogios de distintos personajes importantes vinculados al básquet, como el ex jugador y actual comentarista de ESPN, Andrés Nocioni.

Muy buena primera temporada de Facu. Se adaptó, compitió. Pudo ganarse un lugar en el equipo y un respeto en la liga. Los rivales lo consideran. Tiene aspectos por mejorar, por supuesto, pero su año debut fue totalmente positivo. Me alegra muchísimo. Se lo merece.

Otro que elogió a Campazzo fue George Karl, ex jugador y entrenador de Denver Nuggets, entre otras franquicias de la NBA. Además, también pasó por Real Madrid, club anterior de Facu previo a llegar a la NBA.

You played with el corazon de un lion and made Argentina y Real Madrid proud @facucampazzo! Buen trabajo!! https://t.co/kcfaZlwYZ6