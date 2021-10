Cancelados: y ahora, ¿qué vemos, qué leemos, qué escuchamos?

“No miro más películas de Woody Allen, lo cancelé…¿No te da vergüenza leer a Vargas Llosa?, para mí está cancelado desde hace mucho…Otro que cancelé de una es a Michael Jackson, a veces me dan ganas de escucharlo, pero no…” Y la lista seguía con actores que conozco poco pero que también estaban cancelados, también entraba en la mención García Márquez, Borges y varios más. Todo esto en una red social con comentarios al margen y corazones y me gusta. Y a mí me dio un ataque de caspa (bueh, es una manera de decir) porque en…¿qué momento nos hemos convertido en policías ideológicos de los demás?, ¿en qué momento usando la libérrima libertad que nos dan las redes nos convertimos en censores, en productores de nuevas listas negras personales que queremos que los demás compartan?

¿Es tan difícil entender que el producto estético trasciende a sus productores? “Cancelado” es ahora el eufemismo de nuestros prejuicios e ignorancias. Y en nombre de estos nos prohibimos verdaderas maravillas que están allí, nos perdemos por ejemplo a “Adán Buenosaires” porque Marechal era peronista, a Celine porque era pro nazi, a E. Pound porque era fascita, a Borges porque simpatizó con la dictadura, a Victoria Ocampo por conservadora, a Walsh, a Urondo, a Conti por “terroristas”, a García Márquez porque era partidario de Cuba o putañero de menores, a Neruda por comunista o bien porque jamás se hizo cargo de su hija con hidrocefalia, a Machado por republicano, a Cela por nacionalista, al cine de Polanski porque está acusado de violación…y la lista puede seguir por varias páginas. Eso sí, se reclamaba (en unos mensajes más abajo haciendo gala de la contradicción) que por favor “al Diego hay que juzgarlo por lo que hizo dentro de la cancha”. La dosis de talento no es proporcional al grado de santidad o ejemplaridad de los individuos. Se puede ser un canalla y un gran artista al mismo tiempo. Y está bien; si se destacan no es por su bondad y rectitud o su ideología política; sobresalen porque sus obras perduran, afortunadamente para todos, más allá de las miserias cotidianas de sus creadores.