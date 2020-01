Candelaria, la chef top que marca tendencia en San Martín de los Andes

Ni bien se la conoce a María Candelaria Tolosa su chispa y alegría se contagia con rapidez sorpresiva y sana. Menuda y arrolladora al mismo tiempo. La cocina es lo suyo. Desde hace años mantiene su perstigio y reconocimiento de pares y clientes con trabajo, tezón y alegría. ¡Es duro el mundo de la cocina! Se sabe y constanta. Pero ella la rema como pocas. “Como mujer en esta profesión siempre la pase más que bien, fue muy lindo cada lugar y cada grupo de personas con las que trabajé -que en su mayoría fueron hombres pero veo que cada vez más vamos copando espacios”, comenta en Almacén de Flores, restó&florería ubicado en pleno centro de San Martín de los Andes. Ahí, la cocina y la ambientación remiten a los conceptos más nuevos en gastronomía, donde la pureza y lo simple irradian una energía única.

Chef y pastelera, con sus creaciones y trabajo constante marca tendencia en la gastronomía cordillerana neuquina. Si no la conocías, acá va la entrevista.



“Soy chef desde hace 20 años. Estudié en OTT College; luego hice varias pasantías y tuve muy lindos trabajos en Buenos Aires. Hasta que un día de diciembre de 1999 llegué a San Martín de los Andes a hacer una pasantía de verano en Paihuén donde ya trabajaba Pablo Buzzo como chef”, comenta Candelaria. Vale recordar que Paihuén es, desde hace décadas, una “escuela” de muchísimos chefs y cocineros importantes de la Patagonia y el país.

Desde aquellos inicios a este presente “me di el gusto y el placer de pasar por muchos lugares en San Martín en los que aprendí mucho y los disfruté a cada uno de ellos”.



¿Cuál es su sello culinario? “El bajo perfil, la humildad y el uso de las materias primas en su estado más neto posible”. Concreta para responder, directa, sin rodeos. A su impronta bien podríamos agregarle la caracterización que de ella hizo su amiga y socia Fernanda: “es súper eficiente, metódica y muy muy sensible”.



Siempre se dice que la comida lleva a rememorar algunos buenos momentos de la infancia...

En mi caso recuerdo con mucho amor todas las comidas que preparaba mi bisabuela y los almuerzos con la familia los domingos .... hoy en casa con mis hijas somos más relajadas: les cocino mucho y a ellas les encanta pero no tenemos un ritual como era antes.

¿Cómo comen tus hijas?



Hay días que somos desprolijas pero en su mayoría comemos súper saludable y casero ... a las chicas les gustan todas las cosas de los chicos pero intento no darles eso.

¿Hasta que punto las tendencias y las modas calan tu cocina?



No les presto mucha atención pero intento adoptar todo lo que me gusta pero no por moda.

¿Cómo te llevás con la cuestión vegana, vegetariana...?

Lo considero mucho y cada vez más me gusta la alimentación saludable.



En ese sentido, ¿qué no debiera faltar nunca en casa?



Harinas integrales de algarroba, azúcar mascabo, miel, frutos secos, arándanos rojos y siempre panes caseros con masa madre.



Lo saludable y rico, ¿van juntos?

Síiiiiiiiii, van juntosssssss (enfatiza). Es un mito que para que algo sea rico tiene que ser no saludable o engordar. Siempre los saludable puede ser súper sabroso.



¿Cómo te las arreglás para hacer una comida rápida y copada?



Amaso unas pizzas y listo. (Ríe)



A un picnic en el Lácar...



... llevaría frutas, un budín casero, sándwiches vegetarianos y pomelada.



¿Una bebida que te vuelva loca?



Gin tonic



¿Un plato que no te canse nunca?



Ensalada con todo lo que pueda meterle adentro.



¿Qué importancia le das al armado de la mesa?

La mesa tiene que tener todo: mantel, vajillas, flores...una rica comida.

¿Un referente en tu oficio?



Francis Malmann y Fernando Trocca



¿En qué momento de tu carrera estás?

En el más lindo porque estoy disfrutando muchísimo todo.

