Cartas: lo importante sobre el coronavirus

Estimados periodistas: dada la gravedad de la situación que estamos viviendo y observando que los medios de comunicación, incluidos ustedes, informan sobre estadísticas de muertes, barbijos, cumplimiento de cuarentena, viaje de Tinelli, experiencias de famosos en la cuarentena, entretenimientos, etc., tengo la obligación moral de pedirles encarecidamente que se ocupen de lo realmente importante, que es cómo paramos el virus.

Se están contagiando los médicos y enfermeras que tienen que tratar con infectados. ¿Quiénes atenderán en los hospitales si ellos están enfermos? ¡Hay un compuesto, el dióxido de cloro denominado CDS, que puede detener la pandemia! Tanto la OMS como FDA entre otros están ensayando el comportamiento de la hidroxicloroquina.

El investigador y propulsor del uso del dióxido de cloro (CDS) pide que este compuesto sea también analizado en los mismos laboratorios, ya que toda la información referida a este compuesto es combatida y borrada de las redes donde se publica.

Este compuesto fue probado por la Cruz Roja en Uganda en 2012 para tratar la malaria con 100% de resultado positivo. Es un compuesto de fácil fabricación, barato, que no tiene efectos secundarios. ¡Combinación perfecta! No así para las corporaciones farmacéuticas, a las cuales se les arruina el negocio. Hidroxicloroquina, dióxido de cloro. El oxígeno y cloro se mencionan en ambas fórmulas, entonces ¿por qué no probar si funciona? Por favor, investiguen sobre este compuesto y testimonios de su eficacia. ¡Salvemos vidas! Toda la información la pueden buscar en: andreaskalcker.com.

No podemos quedarnos con los brazos cruzados, agotemos las instancias para detener esta pandemia.

Ricardo Dougall

DNI 10.532.537



Neuquén