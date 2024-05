Ignacio Zuleta: “Milei no es un rebelde, es un conformista del humor colectivo de la burguesía”

Transcurridos cinco meses de gobierno, ya existen elementos para esbozar un semblante de Javier Milei y su gestión. El politólogo Ignacio Zuleta dialogó al respecto con PULSO y compartió sus conclusiones.

PREGUNTA: ¿Cómo valora los primeros cinco meses de Milei?

RESPUESTA: El gobierno de Milei tiene varias disfuncionalidades. Al llegar al poder no tenía programa, entonces toma el programa de Cambiemos. No tenía funcionarios, con lo cual lotea el gabinete entre algunos grupos empresariales y el PRO. No tiene legisladores, lo representa el PRO en el Congreso, no tiene gobernadores. En cinco meses, la gestión ha sido meramente contable, en un Excel del gasto público, que ha logrado bajar a costa de no pagar, lo cual acumula compromisos que sólo se pueden explicarse en que sea algo provisorio. En todo lo demás no ha podido arrancar porque no tiene política, no tiene ni funcionarios con habilidades o conocimiento de la teoría política, entonces es muy difícil hacer una valoración, y creo que es injusto hacerlo.

P: ¿Hay cierto grado de amateurismo político en el gobierno?

R: Es un gobierno con un presidente y un gabinete, que tienen muy poca experiencia política, casi nula en la cúpula. Eso no se aprende en dos meses o en dos libros, y se lo paga en la relación con los gobernadores, que son todos políticos de una enorme experiencia y están donde están porque han hecho lo que hay que hacer, bueno o malo. O con los legisladores, que fuman bajo el agua. Milei es presidente porque perdió el peronismo. El vacío que creó este resultado disparó el mecanismo del balotaje, y Milei es presidente por el balotaje. Pero él no construyó su triunfo político. Y esa falta de construcción se nota cuando gestiona. No tiene una base política que lo asesore, lo aconseje, lo acompañe y le facilite las cosas, funciona solo.

Declamar “Viva la libertad” en un país que debe ser de los más liberales del mundo, bajo una tradición liberal hasta sociológica… La sociedad argentina es liberal. Tenés que buscar en alguna cueva muy oscura para encontrar donde no haya liberalismo en Argentina.

P: ¿Cómo interpreta la imagen positiva del 40% o 50%?

R: Esa información, que no me consta porque no miro encuestas, no tiene ninguna importancia porque con eso no gobernás. Sirve para dormir tranquilo, para tener respeto. En base a los mismos relevamientos, si se compara frente a lo que era el Alberto Fernández de 2019 o el Macri de 2016, Milei es el presidente de menos prestigio de los tres. A cinco meses de asumir, el gobierno de Alberto tenía una imagen positiva mucho mayor.

P: ¿El DNU 70/23 y la Ley Omnibus resumen la intención de rumbo del gobierno de Milei?

R: Tanto el contenido del DNU 70/23 como el de la Ley Ómnibus y su canibalización, constituyen el mismo programa de Cambiemos en 2016 y en 2021. Y es el mismo que fue defendido en el debate por cuatro de los cinco candidatos de la primera vuelta electoral. O sea que hay apoyo a esa agenda. Es la agenda que le permitió a Macri y Pichetto, aún perdiendo la elección de 2019, ganar en cinco de los siete distritos más grandes de la Argentina. Es decir que la agenda de Milei es la del electorado moderado de las grandes ciudades, que ha votado a Cambiemos con más de 40% de votos en las elecciones de 2015, 2019, 2021, 2023. Eso no se ha modificado. Entonces, no hay que creer que Milei arrastra a la sociedad y a la política a un objetivo que es de él. Simplemente él está representando esa agenda.

P: ¿Tiene verdaderamente un perfil disruptivo el presidente?

R: Milei no es un rebelde. Milei es un conformista que sigue el humor colectivo de la burguesía argentina. Ese que hace ganar elecciones en los grandes municipios del país, que lo hizo presidente a Macri, y que lo hizo presidente a Alberto Fernández. Si uno mira lo que dijeron Schiaretti, Massa, Bulrich y Milei en el debate, son las mismas cosas que este gobierno pretende. Una economía desregulada, sin déficit, con baja emisión, con menor participación del Estado, con la apertura del mundo. Una agenda de centro derecha. O sea, declamar “Viva la libertad” en un país que debe ser de los más liberales del mundo, bajo una tradición liberal hasta sociológica… La sociedad argentina es liberal. Tenés que buscar en alguna cueva muy oscura para encontrar donde no haya liberalismo en Argentina.

Se está descuidando la naturaleza política de los problemas sociales. El foco en la economía le hace creer al presidente que la solución es técnica y la economía en realidad es la manifestación de un problema político, que sólo se supera o se aborda con intermediación social.

P: Si existe un consenso tan amplio con sus ideas ¿Dónde radica la dificultad de la praxis?

R: Lo que falla en él, es su método de construir poder, deslegitimando a todos los foros de construcción de política en la Argentina. Él cree que los empresarios roban con las regulaciones, que los estudiantes son unos vagos, que los sindicatos son ladrones, que el Congreso es un nido de ratas, que los gobernadores son unos gastadores seriales. Todos dichos textuales del presidente. Por eso pide en el Congreso delegación de facultades en casi todas las materias, para gobernar como un dictador. Es decir, sin el control del Congreso. Eso la sociedad argentina no se lo permite, no se lo va a permitir.

P: Por primera vez hay un presidente economista ¿Es bueno?

R: Mucha gente piensa, soy uno de ellos, que los problemas de la Argentina no son tan graves como dice el gobierno. Ya dicen que salvaron al país de una hiperinflación, y nunca existió hiperinflación. Que el déficit cero sea posible es una hipótesis. No hay casi país en el mundo que lo tenga. No veo por qué la Argentina tendría déficit cero un día para otro. También es una hipótesis que el déficit cero dispara el crecimiento y elimina la inflación. Hay que demostrar que es así. Se está descuidando la naturaleza política de los problemas sociales. El foco en la economía le hace creer al presidente que la solución es técnica y la economía en realidad es la manifestación de un problema político, que sólo se supera o se aborda con intermediación social. Hablando con los partidos políticos, con los legisladores, con los gobernadores.

PERFIL

Ignacio Zuleta es periodista, escritor y consultor político. Doctor en Filosofía y Letras (Universidad Complutense de Madrid).

Es columnista de política nacional en diario Clarín.

Fue editor político y secretario de redacción del diario Ámbito Financiero.

Fue profesor y Decano de la Facultad de Humanidades de la UNMdP durante un mandato de tres años.

Autor de “El papa peronista: Historia secreta de cómo Francisco opera en el día a día de la política argentina (2019)”.