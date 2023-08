Hector Luis Manchini, DNI 7.779.947

Zapala

Ayn Rand, escritora que nació en San Petersburgo en 1905 y falleció en Nueva York el 6 de marzo de 1982. Sus obras más importantes han sido según la crítica especializada “El manantial” y “La rebelión de Atlas”.

“La rebelión de Atlas” es por muchos considerada la obra de ficción más completa y poderosa de Rand sobre la filosofía objetivista. Allí en un párrafo afirma “Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes no trafican bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino que, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted, cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un inútil sacrificio, entonces podrá reconocer que esa sociedad está condenada”.

Eso estaba sucediendo con Argentina y por ello el pueblo en ejercicio de la legítima defensa le quitó las atribuciones que le había confiado a un grupo de políticos que los defraudó dejándolos en la miseria, sin trabajo, educación y salud, inseguridad en el día a día con asesinatos y robos jamás resueltos escapó de la inmerecida condena con coraje, sorpresivamente y una esperanza de libertad.