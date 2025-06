Presión fiscal insoportable en Centenario

Elías López, socio gerente, DNI 10.042.089

CENTENARIO

Sr. intendente municipal

profesor Esteban Cimolai:

El día 06/05/2025 se nos hizo el acta de inspección general N° 27920 en nuestro depósito de Marcial Bravo N° 361.

Se nos ordenó que debíamos ir a Dirección de Bromatología y comercio donde se nos indicaría lo necesario para habilitar el depósito como licencia comercial.

En Comercio nos atendió la Sra. Vanesa Castillo, quien confirmó que debíamos sacar la licencia comercial para habilitar el depósito, según lo estipulado en la Ordenanza 8353/19.

Nos tomamos el trabajo de leer la mencionada norma legal y en ninguna parte dice que debemos pagar otra licencia comercial.

Explicamos que tenemos todos los empleados declarados y con ART, cumplimos con las normas de seguridad como lo establece el art. 16, tenemos el plano presentado al municipio de acuerdo al Art.22, pero todo esto no hizo posible que la jefa de inspección cambiaria de opinión.

También leímos el Art.100 que no permite la realización de otra tarea que sea la carga y descarga de mercadería

Le mencionamos, señor intendente, que en la gestión anterior se nos dijo que no era necesaria la declaración de depósito ya que el impuesto comercial se paga por un porcentaje y este lugar no es un punto de venta.

De ser necesario denunciar los depósitos sirva la presente como formal declaración.

Saludamos a Ud. Con atenta consideración.