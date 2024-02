Bombos y una historia de ¿aprietes?

Gabriel Trujillo, DNI 20.844.312 Emprendedor y activista pyme. Referente Monapy Bariloche

BARILOCHE

Bariloche sin dudas es uno de los centros turísticos más importantes del país con reconocimiento en el mundo, pero además la ciudad más importane y poblada en la provincia.

Por estos días una nueva POSTAL creada por las peores prácticas de la politica, es digna de mención en medios locales y nacionales. Como protagonistas:¡ sus máximos referentes. Desde mi humilde lugar de emprendedor Pyme y en un contexto de grandes desafi os y dificultades como el actual, que ponen en riesgo la subsistencia y permanencia de muchas micropymes, con las consecuentes pérdidas de trabajo; debido a una demanda que se desploma mes a mes, y con costos que no dejan de incremetarse (energia, combustibles, impuestos, costos laborales) etc; me pregunto: ¿esta es la forma que encuentran quienes debieran estar pensando en alternativas y soluciones para mantener nuestro destino lo más alto posible?

Sí! somos bendecidos con un marco natural de los más bellos en el mundo, pero aún así debemos trabajar y esforzarnos para poder pasar este tiempo de enormes turbulencias, sin grandes dificultades. No matemos la gallina de los huevos de oro!

Eso hacen las ciiudades turísticas más importantes del mundo, reinventarse permanentemente ofreciendo al turista nuevos atractivos, beneficios. Seducir al turista pareciera entonces, la práctica inteligente.

Mientras tanto, vemos como en nuestra ciudad, viajando por el tiempo a un pasado que aunque reciente, ya no es, las prácticas más reprochables se transforman en la foto de los diarios.

Entre ellas 5 micros obstaculizando una calle por más de una hora y media en nuestro emblemático Centro Civico, que acercaban hasta el Concejo Deliberante, POSTALES DEL PASADO.

Un Secretario de Turismo que, en primera linea, y envuelto entre banderas, codo a codo con personas que habían sido llevadas hasta allí, escuchaba la alocucion de algún concejal. Personas que aplaudían o abucheaban según fuera el turno de quién hablara y lo que expusiera.

Señores! no PODEMOS DARNOS EL LUJO DE PERDER UN SOLO TURISTA. Ustedes deben ser embajadores de nuestro destino y no pisar el trabajo de muchas empresas que se esfuerzan y esmeran para dar lo mejor de sí.

Hace unos dïas una empresa muy importante de la ciudad comentaba la hermosa experiencia vivida con dos empresarios: uno Israeli, otro Belga. Ambos distribuiodres de este gran producto hecho en Bariloche que hoy trasciende las fronteras nacionales y que ha sido motivo para que estas personas llegaran hasta Patagonia y a nuestra ciudad en particular. Decia la nota, que habian quedado abrumados por nuestro lugar y su encanto. Esas personas son propagadores de nuestro destino. Esa empresa, es a mi modesto entender, embajadora en el mundo con su trabajo. Esto es lo que necesitamos!!.

Somos un destino turistico. Las Pymes somos trabajo!! Ofrecemos al turista todo cuanto hacemos: productos, servicios, experiencias. Necesitamos de ellos.

Dejen de pisar los brotes que hacen grande cualquier sociedad. Las pymes somos los valores necesaios para refundar este pais: Esfuerzo, trabajo, persevrancia, creatividad.